الاحتلال يُعيد فتح (كرم أبو سالم) و(بيت حانون)

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، (معبر كرم أبو سالم التجاري)، جنوب شرق قطاع غزة، وحاجز (بيت حانون/ إيرز) شمال القطاع، بعد إغلاقهما يومين بسبب الأعياد اليهودية.





وقالت الإدارة العامة لـ (معبر كرم أبو سالم): إن الاحتلال فتح المعبر، صباح اليوم، لإدخال حوالي 760 شاحنة محملة ببضائع لقطاعات تجارية وصناعية، بالإضافة لضخ وقود للشركات وغاز طهي.





هذا ويعمل حاجز (بيت حانون/ إيرز) اليوم بشكل اعتيادي أيضًا، بعد تقنين عمله لساعة ونصف، خلال اليومين الماضيين، بحجة الأعياد.

رام الله - دنيا الوطن