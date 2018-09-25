صور جديدة للشرطي التركي قاتل السفير الروسي تكشف مفاجأت يوم الاغتيال



ميرت التنيتاش في مستشفى بأنقرة صباح 19 ديسمبر

ميرت التنيتاش يغادر المستشفى مع تقرير طبي

ميرت التنيتاش قبل 10 ساعات من ارتكابه لعملية الاغتيال



رام الله - دنيا الوطن

كما كشفت الشرطة التركية عن حساب مصرفي فتح باسم مولود ميرت ألطنطاش قاتل السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف بعد ساعات على وقوع الجريمة.



وخلص التحقيق حسب صحيفة "خبر تورك"، إلى أن الحساب المذكور جرى فتحه في أحد البنوك التركية عبر مكالمة هاتفية تمت بواسطة هاتف محمول يعود لراع تركي جرى توقيفه على ذمة التحقيق.



وأفاد الراعي الموقوف، بأنه حينما فتح الحساب، لقن موظف البنك عبر هاتفه المحمول بيانات مولود ميرت ألطنطاش قاتل السفير الروسي التي حصل عليها من صورة بطاقته الشخصية التي نشرت على الإنترنيت في أعقاب الجريمة، ما حدا بالمحققين ترجيح أن يكون صاحب الحساب المذكور قد فتحه لغاية "النصب والاحتيال وأنه لا علاقة له بالقاتل من قريب أو بعيد".



وأشارت الشرطة التركية حسب الصحيفة، إلى أن الراعي سيبقى موقوفا حتى الانتهاء من كشف جميع العمليات المصرفية التي أديرت عبر الحساب المذكور للوقوف على هوية الجهات التي استخدمته وإذا ما كانت على صلة بالجريمة.



كما ذكرت "خبر تورك" أن الجانب التركي قد زود المحققين الروس بالمعلومات التي توصل إليها بصدد الحساب المصرفي المشار إليه، وذلك في إطار جهود الجهات المعنية في البلدين للكشف عن مدبري جريمة اغتيال السفير الروسي.



رام الله - دنيا الوطنأظهرت صور جديدة نشرتها صحيفة "حرييت" التركية، الشرطي ميرت التنيتاش، قبل ساعات من اغتياله للسفير الروسي في أنقرة أندري كارلوف.واغتيل كارلوف في 19 ديسمبر 2016، أثناء حضوره معرضا فنيا في العاصمة التركية أنقرة، وذلك بعد أن تعرض لإطلاق نار من قبل الشرطي التنيتاش، الذي لقي حتفه أيضا بعد أن أردته القوات الأمنية قتيلا.وعرضت صحيفة "حرييت"، أمس، مجموعة من الصور، أظهرت التنيتاش قبل 10 ساعات من ارتكابه لعملية الاغتيال، قالت الصحيفة إنها من الملف الجنائي الخاص بمنفذ العملية، وحصلت عليها من مكتب المدعي العام في أنقرة.وأظهرت بعض الصور، التنيتاش في مستشفى بأنقرة صباح يوم 19 ديسمبر 2016، يوم واقعة الاغتيال، في حين ظهر في لقطات أخرى، وهو يغادر المكان مع تقرير طبي.ونقلت الصحيفة التركية عن طبيب أدلى بشهادته للشرطة حول الصور، قوله إنه تمّ تشخيص التنيتاش بالإصابة بالإسهال، ومنح تقريرا يمكنه من أخذ إجازة من عمله ليوم.