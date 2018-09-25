ادعيس: تطوير المؤسسات المقدسية ورعايتها حماية للمواطن المقدسي ودعم لصموده

رام الله - دنيا الوطنأكد الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، مؤسسة دار الأيتام الصناعية الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، أهمية تطوير المؤسسات المقدسية ورعايتها من أجل حماية ودعم المواطن المقدسي، الذي يعاني من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتضييقاته اليومية عليه في كافةشؤون حياته، خاصة بعد إعلان ترامب المشؤوم بحق مدينة القدس.وأضاف ادعيس: بأن القدس والمسجد الأقصى، وكافة المؤسسات المقدسية، سواء الدينية أو الأهلية، تحتاج منا كل جهد في حمايتهم والدفاع عنهم.كما تعهد ادعيس بإيلاء مؤسسة دار الأيتام بفرعيها في القدس والعيزرية، كل رعاية ودعم من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.بدوره، أوضح مدير عام المؤسسة، مؤيد الحلو، جملة المشاريع المهمة والحيوية والإنجازات التي تنفذها المؤسسة والرؤية المستقبلية لها في سبيل تطوير أدائها وأقسامها، خدمة لهذه الشريحة من المجتمع.كما وأشاد بدور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تقديم دعمها الكامل للمؤسسة، وللمتبرعين والداعمين للمؤسسة، وعلى التعاون المستمر بين الجميع في سبيل تطوير المؤسسة وأقسامها، ولكل من ساهم في عمارتها واستمرارها.وأكد الحلو بنهاية الجولة على أهمية المؤسسة، التي أنشئت لرعاية الأيتام في بداية القرن العشرين في العام 1922م لتنشئتهم تنشئة دينية ومهنية، ليخرجوا للمجتمع أعضاء نافعين لأنفسهم ووطنهم وأمتهم.