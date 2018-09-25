شؤون فلسطينية

الاقتصاد تُسجّل 149 شركة جديدة وتُرخص سبعة مصانع

الاقتصاد تُسجّل 149 شركة جديدة وتُرخص سبعة مصانع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 149 شركة جديدة في المحافظات الشمالية، برأسمال إجمالي، وصل إلى 43.2 مليون دولار أمريكي تقريباً، وذلك خلال آب/ أغسطس الماضي.

وبين التقرير الإحصائي الشهري للوزارة، أن عدد التجار المسجلين في السجل التجاري شهد خلال آب/ أغسطس 2018 ارتفاعاً بنسبة 79.6% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 16.8% بالمقارنة مع شهرآب/ أغسطس 2017، حيث تم تسجيل 167 تاجراً جديداً.

وأفادت نتائج التقرير، أنه تم خلال هذه الفترة، ترخيص سبعة مصانع جديدة بقيمة رأس مال بلغت 4.5 مليون دولار، في حين صادقت الوزارة على 393 شهادة منشأ بقيمة 6.3 مليون دولار.

وفيما يتعلق بعدد رخص الاستيراد الصادرة عن الوزارة، فقد أشار التقرير إلى أنه تم إصدار 2,089 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 85.9 مليون دولار.

وأشارت نتائج التقرير، إلى أن عدد خدمات اللامركزية  في وزارة الاقتصاد الوطني خلال آب/ أغسطس بلغ 4,520 خدمة  قدمت من خلال مديريات الوزارة  الفرعية.

وبخصوص أنشطة الوزارة في مجال تنظيم السوق الداخلي فقد قامت طواقم حماية المستهلك في الوزارة بتنفيذ 309 جولة تفتيشية خلال آب/ أغسطس 2018، زارت خلالها 1,737 محلاً تجارياً، وجد من بينتها 130 محلاً من مخالفاً للتعليمات والقوانين، حيث تمت إحالة 44 تاجراً للقضاء لمخالفتهم القوانين، في حين تم إتلاف 193.6 طن من المواد اغلبها منتجات غير وطنية.

يذكر، أن نتائج التقرير بينت أنه تم خلال آب/ أغسطس الماضي إيداع 310 علامات تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 243 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 77 علامة تجارية.

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