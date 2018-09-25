دولي

صور مؤثرة لحادثة نادرة في اجتماعات الأمم المتحدة

صور مؤثرة لحادثة نادرة في اجتماعات الأمم المتحدة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المرجح أن تتحول الطفلة الرضيعة، ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إلى نجمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكونها أصغر مشاركة تحضر أكبر محفل سياسي على مستوى العالم.

وفي حين تستسلم الطفلة النجمة للنوم طوال الوقت، فإن والدتها رئيسة وزراء نيوزيلندا ستنهمك في الاهتمام بمتطلباتها، إذ ستواجه أسبوعًا صعبًا بشأن مواعيد نوم ابنتها الرضيعة التي يبلغ عمرها 3 أشهر، فضلًا عن ظهورها للمرة الأولى أمام هذا الجمع الغفير من زعماء وقادة العالم.

ووفقًا للمقربين منها، فإن أرديرن لا يمكنها أن تغيب عنها لفترة طويلة، بسبب الرضاعة، وهو ما سيعقّد جدول مواعيدها ولقاءاتها في أروقة الأمم المتحدة.

وتصدرت أرديرن التي يبلغ عمرها 38 عامًا، عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية منذ وصولها إلى السلطة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما أصبحت ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في السلطة بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو في 1990.

ولا تعد أرديرن أصغر رئيسة وزراء في نيوزيلندا فحسب، وإنما هي -أيضًا- أول من أخذ إجازة لرعاية الطفل وهي في السلطة، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رمز لتقدم المرأة.

ومن المنتظر أن تلقي أرديرن كلمة بلادها في الأمم المتحدة، الخميس المقبل.

وكانت أرديرن استأنفت عملها بعد توقف استمر 6 أسابيع كإجازة أمومة.

وفي حديث سابق للتلفزيون المحلي النيوزيلندي أعربت جاسيندا عن قلقها بشأن الرضاعة والنوم، مشيرة الى أن طفلتها سترافقها في هذه الفترة بسبب الرضاعة، كما ستسافر معها إلى نيويورك من أجل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت: "ربما أكون من أوليات من يفعلن شيئًا لم يحدث كثيرًا، لكن الأمر سيصبح عاديًّا يومًا ما".

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا أعلنت أنها أطلقت على ابنتها اسم "نيفي تي أروها" وشرحت معنى "نيفي" قائلة إنه يعني "المشرقة والمتألقة" كما يعني أيضًا "الثلج" ويعني الاسم الثاني "تي أروها"، الحب بإحدى لغات نيوزيلندا.


أخبار ذات صلة

فيلم وثائقي يكشف سر الطائرة الماليزية المفقودة

فيلم وثائقي يكشف سر الطائرة الماليزية المفقودة

صور جديدة للشرطي التركي قاتل السفير الروسي تكشف مفاجأت يوم الاغتيال

صور جديدة للشرطي التركي قاتل السفير الروسي تكشف مفاجأت يوم الاغتيال

حزب العمال البريطاني ينفي اتهامه بمعاداة السامية

حزب العمال البريطاني ينفي اتهامه بمعاداة السامية

إيران تعتقل 22 شخصاً على صلة بهجوم الأهواز

إيران تعتقل 22 شخصاً على صلة بهجوم الأهواز

أنباء متضاربة حول استقالة مسؤول التحقيق بعلاقات روسيا وترامب بوزارة العدل الأمريكية

أنباء متضاربة حول استقالة مسؤول التحقيق بعلاقات روسيا وترامب بوزارة العدل الأمريكية

تحذير إسرائيلي لروسيا بعد تزويد النظام السوري بصواريخ &#34;S-300&#34;

تحذير إسرائيلي لروسيا بعد تزويد النظام السوري بصواريخ "S-300"

&#34;كيان أوروبي&#34; للالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران

"كيان أوروبي" للالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران

حادثة نادرة في اجتماعات الأمم المتحدة بطلتها رضيعة رئيسة وزراء نيوزيلندا

حادثة نادرة في اجتماعات الأمم المتحدة بطلتها رضيعة رئيسة وزراء نيوزيلندا

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

مصرع شاب إثر صعقة كهربائية في بلدة قصرة

مصرع شاب إثر صعقة كهربائية في بلدة قصرة

وزارة الخارجية والمغتربين تُطالب المجتمع الدولي بالتقاط رسالة السلام الفلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين تُطالب المجتمع الدولي بالتقاط رسالة السلام الفلسطينية

الاحتلال يُعيد فتح (كرم أبو سالم) و(بيت حانون)

الاحتلال يُعيد فتح (كرم أبو سالم) و(بيت حانون)

تواصل الاعتصام في (الخان الأحمر) لليوم الـ 21 على التوالي

تواصل الاعتصام في (الخان الأحمر) لليوم الـ 21 على التوالي

الخضري: تقرير البنك الدولي يدق ناقوس الخطر ومطلوب رصد موازنات عاجلة لإغاثة غزة

الخضري: تقرير البنك الدولي يدق ناقوس الخطر ومطلوب رصد موازنات عاجلة لإغاثة غزة

ادعيس: تطوير المؤسسات المقدسية ورعايتها حماية للمواطن المقدسي ودعم لصموده

ادعيس: تطوير المؤسسات المقدسية ورعايتها حماية للمواطن المقدسي ودعم لصموده

الاقتصاد تُسجّل 149 شركة جديدة وتُرخص سبعة مصانع

الاقتصاد تُسجّل 149 شركة جديدة وتُرخص سبعة مصانع

فصائل منظمة التحرير تُندد بالاعتداء على الناطق باسم حركة فتح

فصائل منظمة التحرير تُندد بالاعتداء على الناطق باسم حركة فتح

منوعات

ناهد السباعي تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها.. بدون&#34;العريس&#34;

ناهد السباعي تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها.. بدون"العريس"

فيديو.. شمس الكويتية: فضل شاكر هددني&#34;رح أقسمك نصين والمكالمة مسجّلة&#34;

فيديو.. شمس الكويتية: فضل شاكر هددني"رح أقسمك نصين والمكالمة مسجّلة"

فيديو وصور:&#34;نيكي ميناج&#34; تهين الإسلام بارتدائها حجاباً على ملابس فاضحة

فيديو وصور:"نيكي ميناج" تهين الإسلام بارتدائها حجاباً على ملابس فاضحة

تعليق ساخر من نورهان اللبنانية على دينا الشربيني.. وعمرو دياب يُخفف عنها ببذخ

تعليق ساخر من نورهان اللبنانية على دينا الشربيني.. وعمرو دياب يُخفف عنها ببذخ

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى.. ماذا فعلت هذه المرة؟

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى.. ماذا فعلت هذه المرة؟

فيديو: أسرار جمال مونيكا بيلوتشي.. تدليك يومي لعضلات هذه المنطقة

فيديو: أسرار جمال مونيكا بيلوتشي.. تدليك يومي لعضلات هذه المنطقة

شاهد ما حدث لـ &#34;فيفي عبده&#34; بسبب &#34;خمسة مواه&#34;

شاهد ما حدث لـ "فيفي عبده" بسبب "خمسة مواه"

آمال ماهر تتعرض لـ&#34;مؤامرة&#34; غامضة وتؤكد: &#34;أنا بنت مصرية ولن أقبل&#34;

آمال ماهر تتعرض لـ"مؤامرة" غامضة وتؤكد: "أنا بنت مصرية ولن أقبل"

تختبئ في أحضانه.. هيفاء وهبي في صورة مثيرة للجدل مع مدير أعمالها

تختبئ في أحضانه.. هيفاء وهبي في صورة مثيرة للجدل مع مدير أعمالها

صور: هذه هي &#34;السيدة&#34; التي غنى لها ملحم زين &#34;ضلي اضحكي&#34;

صور: هذه هي "السيدة" التي غنى لها ملحم زين "ضلي اضحكي"

عربي

السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم

السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم

الرئيس التونسي يُعلن الطلاق الرسمي ما بين النهضة والنداء

الرئيس التونسي يُعلن الطلاق الرسمي ما بين النهضة والنداء

في قضية (الترامادول).. السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر

في قضية (الترامادول).. السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر

وزير الدفاع المصري يحذر من المساس بأمن البلاد

وزير الدفاع المصري يحذر من المساس بأمن البلاد