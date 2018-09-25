رام الله - دنيا الوطنشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، على ضرورة إنجاح الإضراب الشامل في الضفة وقطاع غزة والداخل، وفي الشتات المقرر في الأول من الشهر المقبل.وقال أبو يوسف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إنه سيتخلل هذا الإضراب عديد الفعاليات، رفضاً لقانون القومية العنصري وللسياسات الأمريكية والإسرائيلية، التي تستهدف القضية الفلسطينية.وأشار أبو يوسف إلى أنه سيتم عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، تنظيم اعتصامات أمام مقار الصليب الأحمر في محافظات الوطن، تضامناً مع الأسرى، ورفضاً لما تتعرض له الأسيرات، تحديداً من تضييقات إسرائيلية، وتعدٍ على خصوصياتهن.