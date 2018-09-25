دولي

إيران تعتقل 22 شخصاً على صلة بهجوم الأهواز

إيران تعتقل 22 شخصاً على صلة بهجوم الأهواز
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، أنها اعتقلت 22 شخصاً من المرتبطين والداعمين اللوجستيين لهجوم الأهواز على العرض العسكري.

وقالت وزارة الأمن في بيانها: "في الدقائق الأولى من الهجوم في 22 أيلول/ سبتمبر، تم الكشف عن هوية مجموعة مسلحة تضم خمسة أشخاص، تابعة لمجموعات انفصالية مدعومة من دول عربية، كما تم الكشف عن منزل هذه المجموعة، واعتقال 22 شخصاً من المرتبطين والداعمين اللوجستيين لهذا الهجوم المذكور"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت الوزارة في البيان: "تم الكشف عن الداعمين والموجهين الأجانب لهذا الهجوم، حيث سيتم الإعلان عن باقي المعلومات تباعاً، وتم في منزل المسلحين كشف وضبط مواد متفجرة ومعدات عسكرية ووسائل اتصال".

وتوجهت وزارة الأمن إلى الشعب الإيراني بالقول: إنه سيتم رصد ومعاقبة المجموعات والعناصر التابعة لها في أي نقطة بالمنطقة والعالم.

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