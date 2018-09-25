فيديو: ناقة تقتحم محلاً لـ"مستحضرات تجميل" في غزة

خاص دنيا الوطنانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مُصور، لناقة كبيرة الحجم، تقتحم مركز لمستحضرات التجميل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وقد رصدت كاميرات المراقبة في المحل، الناقة وهي تحاول الدخول إلى المركز، مما أصاب الفتيات والبائعين داخل المحل بالهلع، إلى أن قام بعض الرجال بإخراجها.انتشر المقطع المصور بشكل واسع وسريع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذ البعض يعلق بشكل ساخر، فقالت إحداهن "ها ناقة الإمارات تلبس دهب، وناقتنا مستكترين عليها المكياج".وعلقت أخرى: "بدها شي تعتني بشعرها.. مش فاهمة أنا ليه طردتوها.. ما معها فلوس يعني.. طيب خلوها تتفرجحقها بدنا برنامج الصدمة "يجيب حقها"