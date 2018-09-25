أنباء متضاربة حول استقالة مسؤول التحقيق بعلاقات روسيا وترامب بوزارة العدل الأمريكية





وجاء في تقرير نشره موقع (اكسيوس) الأمريكي، أن نائب النائب العام الأمريكي روب روزنشطاين، قدم استقالته لمدير طاقم البيت الأبيض جون كيلي.



وأقدم روزنشطاين على هذه الخطوة وفق التقرير استباقًا لإقالته من قبل الرئيس الأمريكي بسبب ما كُشف مؤخرًا عن دعم روزنشطاين لفكرة التجسس على الرئيس.





وكُشف قبل أيام قليلة عن أن روزنشطاين سبق واقترح تسجيل محادثات الرئيس الأمريكي ترامب مع موظفيه، وبذلك جمع أدلة للإطاحة بالرئيس الأمريكي بحسب البند 25 بالدستور الأمريكي.



وبحسب التقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، فقد طرح روزنشطاين هذا المقترح خلال العام 2017 بعد أيام من الإطاحة برئيس مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي اي)، جيمس كومي، وذلك بعدما كشف كومي أن ترامب طالبه في محادثات خاصة بأن يقدّم الولاء له كرئيس.



وقال البيت الأبيض في بيان أن ترامب وروزنشطاين سيلتقيان في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل، لاستكمال مناقشة الأنباء الأخيرة، وأكد البيان أن "الرئيس الأمريكي لديه برنامج عمل ممتلئ بلقاءات مع زعماء من كل أنحاء العالم خلال انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، سيلتقيان يوم الخميس عندما يعود الرئيس إلى واشنطن العاصمة".



وأكد مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية أن روزنشطاين التقى بمسؤولين في البيت الأبيض، فيما قالت صحيفة (نيويورك تايمز) المعتبرة إن روزنشطاين، اتصل واستشار مسؤولين في البيت الأبيض خلال نهاية الأسبوع، وأبلغهم بنيّته الاستقالة "ولكن حتى اللحظة لم يفعل ذلك".



وحتى الآن لم تُنشر نتائج تحقيقه حول التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية لمصلحة الرئيس ترامب، وعلاقات الكرملين بقطب الأعمال الذي انتخب رئيسًَا، حيث كانت وزارة العدل الأمريكية أوكلت بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي اي) المحقق الخاص روبرت مولر بالتحقيق حول احتمال حصول تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.





وحصل مولر على مساعدة في الفترة الأخيرة من قبل المحامي السابق لترامب مايكل كوهين، الذي زوّد طاقمه "بمعلومات حيوية" وفقًا للإعلام الأمريكي.



ومؤخرًا قال ترامب إنه يجب إعادة ضم روسيا الى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (مجموعة السبع) التي علقت عضويتها فيها عند ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.



وإضافة إلى الاشتباه بتورط روسيا في تسميم الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا في آذار/ مارس، تشهد العلاقات بين واشنطن وموسكو منذ عدة أشهر شبهات تواطؤ بين فريق حملة ترامب والكرملين، هذا بالطبع إضافة إلى التوتر بين موسكو وواشنطن حول الأزمة السورية، واستمرار دعم روسيا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.





وقرار ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، ساهم في زيادة الخلافات بين البلدين، بعد أن أكدت موسكو تمسكها به.



ويعود اللقاء الأخير بين بوتين وترامب إلى القمة التاريخية بين الزعيمين في تموز/ يوليو الماضي في هلسنكي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي يوم الخميس، بالمحامي روب روزنشطاين نائب النائب العام، وذلك في أعقاب تقارير صحفية، تحدثت عن استقالة الأخير بسبب الكشف عن اقتراحه بأن يتم تسجيل محادثات الرئيس الأمريكي، في أعقاب الإطاحة برئيس مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي اي)، جيمس كومي العام المنصرم.وقد أفادت تقارير صحفية أمريكية، بأن المسؤول من قبل وزارة العدل الأمريكية عن التحقيق بعلاقات روسيا وإدارة ترامب استقال من عمله، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).