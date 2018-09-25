"الإحصاء" يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري خلال الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن كلاً من مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية، ومؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية، ومؤشر أسعار تكاليف الطرق، والمؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه، والمؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري، ومؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم، قد سجل انخفاضا طفيفا، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.وأوضح الجهاز في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، ان أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، قد سجلت انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07% خلال شهر آب 2018 مقارنة بشهر تموز 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.79 مقارنة بـ 105.87 خلال شهر تموز 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.11%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2018 مقارنة بالشهر السابق.كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية، انخفاضاً طفيفاً مقدراه 0.05% خلال شهر آب 2018 مقارنة بشهر تموز 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.69 مقارنة بـ 105.75 خلال شهر تموز 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.10%، كما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2018 مقارنة بالشهر السابق.وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية، انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر آب 2018 مقارنة بشهر تموز 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.52 مقارنة بـ 105.54 خلال شهر تموز 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، كما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2018 مقارنة بالشهر السابق.وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.78% خلال شهر آب 2018 مقارنة بشهر تموز 2018، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 110.05 مقارنة بـــ 110.92 خلال شهر تموز 2018 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.26%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.19%، بينما سجلت أسعار تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.42%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2018 مقارنة بالشهر السابق.وسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.52% خلال شهر آب 2018 مقارنة بشهر تموز 2018، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.82 مقارنة بـــ 114.42 خلال شهر تموز 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.64%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.59 مقارنة بـــــ 116.34 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).وسجل الرقم القياسي على مستوى خزانات المياه، انخفاضاً مقداره 0.23%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.92 مقارنة بــــ 110.18 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).كما وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية، انخفاضاً مقداره 0.39% خلال شهر آب 2018 مقارنة بشهر تموز 2018، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.44 مقارنة بـــــ 109.86 خلال شهر تموز 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).