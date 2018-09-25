تحذير إسرائيلي لروسيا بعد تزويد النظام السوري بصواريخ "S-300"



وأكد نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر)، أنه أجرى اتصالاً مع بوتين، عبر خلاله عن ثقته بنتائج التحقيقات بسقوط الطائرة الروسية (إيل 20)، بواسطة مضادات أرضية سورية، الأسبوع المنصرم، بحسب ما جاء على موقع (سي ان ان).



وحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، النظام السوري وإيران مسؤولية إسقاط الطائرة العسكرية الروسية، مجدداً، مشيراً إلى أن "العدوان" الإيراني يزعزع استقرار المنطقة.



أما بشأن تزويد النظام السوري بصواريخ (S-300)، فحذر نتنياهو بوتين من مغبة منح أسلحة متطورة لجهات "غير مسؤولة"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة "ستزيد من حدة المخاطر الإقليمية"، وشدد على أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على أمنها، كما أنها مستمرة بتنسيقها العسكري مع موسكو في سوريا.



يذكر، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، سيرغي شويغو، كان قد أعلن في وقت سابق الاثنين، عن تزويد النظام السوري بصواريخ (S-300) في غضون أسبوعين.

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مخاطر منح "أسلحة متطورة" لجهات وصفها بـ "غير مسؤولة"، وذلك على خلفية إعلان روسيا عن تزويد النظام السوري بصواريخ (S-300)، أمس الاثنين.