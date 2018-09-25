دولي

"كيان أوروبي" للالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران

"كيان أوروبي" للالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الاثنين، في نيويورك، أن الاتحاد الأوروبي، سينشئ كياناً قانونياً بهدف مواصلة التجارة مع طهران، ولاسيما شراء النفط الإيراني، وبالتالي الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وقالت موغيريني، في ختام اجتماع خصص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/ مايو الماضي: "إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنشئ كياناً قانونياً؛ لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران"، بحسب ما جاء على موقع (العربية).

وأضافت موغيريني للصحفيين، بعد اجتماع مع مسؤولين كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران: "بعيداً عن الحاجة الملحة للتوصل لنتائج ملموسة، رحب المشاركون بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، ولا سيما المبادرة لتدشين آلية خاصة؛ لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران بما في ذلك النفط".

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