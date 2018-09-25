شبهات بجريمة قتل في شقيب السلام ضحيتها فتاة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الطواقم الطبية صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة فتاة في العشرينيات من عمرها من بلدة شقيب السلام في النقب، متأثرة بجراح حرجة أصيبت بها فجراً، حيث تحقق الشرطة إذا ما كان الحديث يدور عن جريمة قتل.وتلقت طواقم الإسعاف في منطقة النقب إخطاراً عن وجود جريحة في مدينة بئر السبع، وعلى الفور قدم طاقم طبي إلى المكان، وقدمت الإسعافات الأولية لفتاة، ونقلها وهي بحالة حرجة إلى مستشفى (سوروكا) في المدينة، حيث أقر الأطباء وفاتها متأثرة بجراحها، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).إلى ذلك، شرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث، علماً أن الضحية عانت من جروح في القسم العلوي من الجسم، حيث تحقق الشرطة في شبهات حول جريمة قتل، خاصة وأن الفتاة أصيبت بطلقات نارية.ووفقاً لتحقيقات الشرطة، فإن دورية شرطة طالبت سائق سيارة كان يسافر بسرعة في شوارع بئر السبع، وخلال استجواب السائق وتفتيش السيارة عثر على فتاة، وهي مصابة في جروح بالغة الخطورة جراء طلقات نارية، وتم استدعاء الطواقم الطبية التي نقلتها إلى مستشفى (سوروكا)، حيث إخضاع أفراد من عائلة الفتاة للاستجواب والتحقيق.