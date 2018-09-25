الضابطة الجمركية تُغلق نقطتين للوقود المغشوش في قرى رام الله

أغلقت طواقم الضابطة الجمركية، فجر اليوم الثلاثاء، نقطتي محروقات عشوائية مهربة وغير قانونية، ومصادرة 3 ماكنات ضخ في بلدة المغير شمال شرق محافظة رام الله.





وأفادت الضابطة الجمركية في بيان، بأنه بتعليمات وتوجيهات الحكومة وبمتابعة قيادة الأجهزة المختصة (الضابطة الجمركية والأمن الوقائي) وبمراقبة متواصلة وحثيثة لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة وغير القانونية، تمكنت طواقم الضابطة الجمركية وبمساندة جهاز الأمن الوطني والشرطة والاستخبارات العسكرية والخدمات الطبية العسكرية فجراً من إغلاق نقطتين غير قانونيتين، ومصادرة المعدات، والمضخات، والتحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.





وختم البيان، أن الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها، وسيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربة والمغشوشة، لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والآليات، حيث أن عملية الخلط والغش بمواد خطرة وكيماوية، تضر بصحة وسلامة المواطنين.

رام الله - دنيا الوطن