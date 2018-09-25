حادثة نادرة في اجتماعات الأمم المتحدة بطلتها رضيعة رئيسة وزراء نيوزيلندا

رام الله - دنيا الوطنأصبحت الطفلة الرضيعة، ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، نجمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكونها أصغر مشاركة تحضر أكبر محفل سياسي على مستوى العالم.وقالت قناة (روسيا اليوم): إنه في حين ستستسلم الطفلة النجمة للنوم طوال الوقت، فإن والدتها رئيسة وزراء نيوزيلندا ستنهمك في الاهتمام بمتطلباتها، إذ ستواجه أسبوعًا صعبًا بشأن مواعيد نوم ابنتها الرضيعة التي يبلغ عمرها ثلاثة أشهر، فضلًا عن ظهورها للمرة الأولى أمام هذا الجمع الغفير من زعماء وقادة العالم.وأكد مقربون من رئيسة الوزراء، أن أرديرن لا يمكنها أن تغيب عنها لفترة طويلة، بسبب الرضاعة، وهو ما سيعقّد جدول مواعيدها ولقاءاتها في أروقة الأمم المتحدة.وتصدرت أرديرن التي يبلغ عمرها 38 عامًا، عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية منذ وصولها إلى السلطة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما أصبحت ثاني زعيمة منتخبة في العالم، تلد وهي في السلطة بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بيناظير بوتو في 1990.