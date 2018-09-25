عربي

تمهيداً لتسليمهم لإسرائيل.. هل بحث تنظيم الدولة عن رفات جنود إسرائيليين بسوريا؟

تمهيداً لتسليمهم لإسرائيل.. هل بحث تنظيم الدولة عن رفات جنود إسرائيليين بسوريا؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة (الأخبار) الإسرائيلية: إن الشرطة العسكرية الروسية التي تعمل في سوريا، قدمت معلومات استخباراتية للجانب الإسرائيلية حول رفات ثلاثة جنود إسرئيليين، قضوا عام 1982 في سوريا.

وأوضحت الشركة، في تقرير لها، أمس الاثنين، أن المعلومات الاستخباراتية، تتعلق برفات جنود إسرائيليين، قتلوا في معركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982، ووقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة.

وحسب التقرير، فإن المعلومات تركزت بأن رفات الجنود الثلاثة اختفت في معركة السلطان يعقوب، ودفنوا في "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق.

وحسب التقرير، فقد أقدم مقاتلو تنظيم الدولة على نبش المقبرة خلال وجودهم في مخيم اليرموك، في مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية، بحثًا عن رفات جثامين الجنود الإسرائيليين تمهيداً لتسليمهم لإسرائيل، علمًا بأن جيش النظام السوري، وحليفه الروسي، استعادوا في أيار/ مايو الماضي، السيطرة على مخيم اليرموك، بعد شهر من المواجهات مع مقاتلي تنظيم الدولة.

وجاء التقرير، بعدما أثارت تصريحات المتحدث باسم وزير الدفاع الروسي، إيغور كوناشينكوف، التي حمّل من خلالها إسرائيل المسؤولية عن حادثة الطائرة "إيليوشين- 20" التي أسقطتها الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، الأسبوع الماضي، التساؤلات حول بعض المصطلحات والتعابير المستخدمة خلال إعلانه الرسمي.

وأبرز ما أثار التساؤل اتهام روسيا لإسرائيل بـ"نكران الجميل"، و"الرد الجاحد على كل ما قامت به روسيا من أجل إسرائيل في الفترة الأخيرة".

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن "بلاده ساهمت بسحب التشكيلات الموالية لإيران مع أسلحتها الثقيلة من مرتفعات الجولان، حتى مسافة آمنة بالنسبة لإسرائيل، أكثر من مائة وأربعين كيلومتراً تجاه الشرق في سورية".

وأضاف أنه "سحب بالمجمل نحو 1050 شخصاً و24 راجمة صواريخ و145 وحدة من الأسلحة الأخرى والتقنيات العسكرية، من القوات الموالية لإيران عن المناطق في الجولان السوري"، بالإضافة إلى نشر ست نقاط مراقبة تابعة للشرطة العسكرية الروسية على طول خط الفصل في هضبة الجولان السوري، بالإضافة إلى عمل الشرطة العسكرية الروسية وجهودها "في الحفاظ على الأماكن اليهودية في حلب"، كما لفت كوناشينكوف، الذي تابع أن "الإسرائيليين كانوا ممتنين لنا".

وقال المتحدث منتقدًا تسبب إسرائيل في سقوط الطائرة الروسية في سواحل اللاذقية في سورية، إن "إسرائيل لا تقدر مستوى العلاقات مع روسيا، أو لا تسيطر على قادتها العسكريين"، مشيراً إلى أن تصرفات طياري المقاتلات الإسرائيلية، تدل إما على عدم مهنيتهم، أو على الأقل، على الاستهتار الإجرامي.

وخلص إلى أنه "لذلك نعتبر أن الذنب في كارثة الطائرة الروسية (إيليوشين- 20) يقع تحديداً وبشكل كامل على القوات الجوية الإسرائيلية، وعلى هؤلاء الذين اتخذوا قراراً بتنفيذ مثل هذا النشاط".

أخبار ذات صلة

السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم

السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم

الرئيس التونسي يُعلن الطلاق الرسمي ما بين النهضة والنداء

الرئيس التونسي يُعلن الطلاق الرسمي ما بين النهضة والنداء

في قضية (الترامادول).. السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر

في قضية (الترامادول).. السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر

سفير السعودية بالأمم المتحدة: المملكة تعتبر قضية فلسطين قضيتها الأولى

سفير السعودية بالأمم المتحدة: المملكة تعتبر قضية فلسطين قضيتها الأولى

وزير الدفاع المصري يحذر من المساس بأمن البلاد

وزير الدفاع المصري يحذر من المساس بأمن البلاد

خامنئي يفتح النار ويتهم السعودية والإمارات بـ&#34;تمويل&#34; منفذي هجوم الأهواز

خامنئي يفتح النار ويتهم السعودية والإمارات بـ"تمويل" منفذي هجوم الأهواز

الرئيس عون: إذا لم يتعرض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي لن نوجه طلقة واحدة

الرئيس عون: إذا لم يتعرض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي لن نوجه طلقة واحدة

احتجاجات ضد الرقابة ومنع آلاف الكتب في الكويت

احتجاجات ضد الرقابة ومنع آلاف الكتب في الكويت

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

فصائل منظمة التحرير تُندد بالاعتداء على الناطق باسم حركة فتح

فصائل منظمة التحرير تُندد بالاعتداء على الناطق باسم حركة فتح

الشاعر: نعمل على حماية حقوق الطفل في فلسطين

الشاعر: نعمل على حماية حقوق الطفل في فلسطين

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة الأعياد اليهودية

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة الأعياد اليهودية

&#34;الإحصاء&#34; يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري خلال الشهر الماضي

"الإحصاء" يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري خلال الشهر الماضي

المالكي يلتقي نظيره البرتغالي ويطلعه على آخر المستجدات السياسية

المالكي يلتقي نظيره البرتغالي ويطلعه على آخر المستجدات السياسية

شبهات بجريمة قتل في شقيب السلام ضحيتها فتاة

شبهات بجريمة قتل في شقيب السلام ضحيتها فتاة

الضابطة الجمركية تُغلق نقطتين للوقود المغشوش في قرى رام الله

الضابطة الجمركية تُغلق نقطتين للوقود المغشوش في قرى رام الله

رصاص: نعمل على التحول الإلكتروني للمؤسسات والدوائر الحكومية وتعزيز المعرفة الرقمية

رصاص: نعمل على التحول الإلكتروني للمؤسسات والدوائر الحكومية وتعزيز المعرفة الرقمية

منوعات

آمال ماهر تتعرض لـ&#34;مؤامرة&#34; غامضة وتؤكد: &#34;أنا بنت مصرية ولن أقبل&#34;

آمال ماهر تتعرض لـ"مؤامرة" غامضة وتؤكد: "أنا بنت مصرية ولن أقبل"

تختبئ في أحضانه.. هيفاء وهبي في صورة مثيرة للجدل مع مدير أعمالها

تختبئ في أحضانه.. هيفاء وهبي في صورة مثيرة للجدل مع مدير أعمالها

صور: هذه هي &#34;السيدة&#34; التي غنى لها ملحم زين &#34;ضلي اضحكي&#34;

صور: هذه هي "السيدة" التي غنى لها ملحم زين "ضلي اضحكي"

ديو جديد يجمع &#34;تامر حسني&#34; بـ &#34;فاطمة عيد&#34;

ديو جديد يجمع "تامر حسني" بـ "فاطمة عيد"

فيديو: صالح الراشد يتغزل في حليمة بولند: سأتزوج امرأة بجمالك وأخلاقك

فيديو: صالح الراشد يتغزل في حليمة بولند: سأتزوج امرأة بجمالك وأخلاقك

شاهدوا أكثر المواقف حرجًا للأسرة الملكية البريطانية.. تنظيف الأنف أمام الكاميرات

شاهدوا أكثر المواقف حرجًا للأسرة الملكية البريطانية.. تنظيف الأنف أمام الكاميرات

فيديو: شمس: 90% من الذكور &#34;شباشب&#34;.. ولن اتزوج في العالم العربي

فيديو: شمس: 90% من الذكور "شباشب".. ولن اتزوج في العالم العربي

فيديو: تعرف على نجوم هوليوود الاكثر &#34;قذارة&#34;.. أحدهم يُعرف بـ&#34;ملك القرف&#34;

فيديو: تعرف على نجوم هوليوود الاكثر "قذارة".. أحدهم يُعرف بـ"ملك القرف"

فيديو: موقف محرج لمغنية بعد سقوط &#34;فوطتها الصحية&#34; على المسرح

فيديو: موقف محرج لمغنية بعد سقوط "فوطتها الصحية" على المسرح

فيديو: بعد رقصها الجنوني وفستانها الجريء.. ياسمين رئيس &#34;تعبت نفسياً&#34;

فيديو: بعد رقصها الجنوني وفستانها الجريء.. ياسمين رئيس "تعبت نفسياً"

عربي

السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم

السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم

الرئيس التونسي يُعلن الطلاق الرسمي ما بين النهضة والنداء

الرئيس التونسي يُعلن الطلاق الرسمي ما بين النهضة والنداء

في قضية (الترامادول).. السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر

في قضية (الترامادول).. السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر

وزير الدفاع المصري يحذر من المساس بأمن البلاد

وزير الدفاع المصري يحذر من المساس بأمن البلاد