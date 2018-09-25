فيديو: تَوتُّر في باحات الأقصى والاحتلال يعتقل عدداً من موظفي لجنة إعمار المسجد

فيديو: تَوتُّر في باحات الأقصى والاحتلال يعتقل عدداً من موظفي لجنة إعمار المسجد
رام الله - دنيا الوطن
شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد، جراء اقتحامها من قبل 140 مستوطناً، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت وكالات محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت عدداً من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى، حيث عرف منهم علي بكيرات، وأنس الدباغ، ومحمد الحموري الذي تم اعتقاله بالقوة وهو يصلي في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى المبارك.
شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد، جراء اقتحامها من قبل 140 مستوطناً، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت وكالات محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت عدداً من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى، حيث عرف منهم علي بكيرات، وأنس الدباغ، ومحمد الحموري الذي تم اعتقاله بالقوة وهو يصلي في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى المبارك.
بدوره، أفاد فراس الدبس المسؤول الاعلامي بدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، أن المسجد الأقصى يشهد في هذه الأثناء تطورات خطيرة، لافتاً الى أن مجموعة من ما تسمى "منظمة طلاب لأجل الهيكل" ردّدت قبل قليل "النشيد الإسرائيلي" بصوت مرتفع داخل المسجد الأقصى المبارك.
وبحسب وكالة (وفا)، فإن هذه التطورات تأتي في ظل يوم جديد من أيام (عيد العُرش) اليهودي الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
وتتواصل اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، حيث يتخلل ذلك أداء صلوات تلمودية، في خطوة استفزازية للمواطنين الفلسطينيين.
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