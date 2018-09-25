فيديو: تَوتُّر في باحات الأقصى والاحتلال يعتقل عدداً من موظفي لجنة إعمار المسجد

بدوره، أفاد فراس الدبس المسؤول الاعلامي بدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، أن المسجد الأقصى يشهد في هذه الأثناء تطورات خطيرة، لافتاً الى أن مجموعة من ما تسمى "منظمة طلاب لأجل الهيكل" ردّدت قبل قليل "النشيد الإسرائيلي" بصوت مرتفع داخل المسجد الأقصى المبارك.





وبحسب وكالة (وفا)، فإن هذه التطورات تأتي في ظل يوم جديد من أيام (عيد العُرش) اليهودي الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.















وتتواصل اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، حيث يتخلل ذلك أداء صلوات تلمودية، في خطوة استفزازية للمواطنين الفلسطينيين.