السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد اللقاء الذي جمعهما على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السيسي في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "شرف لى لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب"، متابعًا: "أحدث تغيرات فريدة فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم".
بدوره، قال ترامب، عبر تغريدة أخرى: "كان شرف عظيم لي أن أرحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في الولايات المتحدة، عصر اليوم، في مدينة نيويورك.. لقاءات عظيمة!".
أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد اللقاء الذي جمعهما على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السيسي في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "شرف لى لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب"، متابعًا: "أحدث تغيرات فريدة فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم".
بدوره، قال ترامب، عبر تغريدة أخرى: "كان شرف عظيم لي أن أرحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في الولايات المتحدة، عصر اليوم، في مدينة نيويورك.. لقاءات عظيمة!".
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