السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم

رام الله - دنيا الوطنأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد اللقاء الذي جمعهما على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال السيسي في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "شرف لى لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب"، متابعًا: "أحدث تغيرات فريدة فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم".بدوره، قال ترامب، عبر تغريدة أخرى: "كان شرف عظيم لي أن أرحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في الولايات المتحدة، عصر اليوم، في مدينة نيويورك.. لقاءات عظيمة!".