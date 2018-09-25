فجرًا.. قوات الاحتلال تُداهم عددًا من مناطق الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز بشكل مكثف.
وداهمت منزل عائلة المحامية شيرين طارق العيساوي في قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز بشكل مكثف.
وداهمت منزل عائلة المحامية شيرين طارق العيساوي في قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.
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