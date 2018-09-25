فجرًا.. قوات الاحتلال تُداهم عددًا من مناطق الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة في الضفة الغربية.وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز بشكل مكثف.وداهمت منزل عائلة المحامية شيرين طارق العيساوي في قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.