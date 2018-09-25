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فجرًا.. قوات الاحتلال تُداهم عددًا من مناطق الضفة والقدس

فجرًا.. قوات الاحتلال تُداهم عددًا من مناطق الضفة والقدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز بشكل مكثف.

وداهمت منزل عائلة المحامية شيرين طارق العيساوي في قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

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