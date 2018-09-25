في قضية (الترامادول).. السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة مصرية، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على البريطانية لورا بلامر، بتهمة تهريب المخدرات.وضبط الأمن المصري، بلامر، وبحوزتها 290 حبة من المسكنات (ترامادول)، وتم اعتقالها في مطار الغردقة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما تم العثور على الحبوب مخبأة بين أمتعتها أثناء التفتيش الروتيني بالمطار، وبتاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر عام 2017 صدر الحكم عليها بالسجن.وقالت البريطانية: إن المسكنات كانت لصديقها الذي كان يعاني من ألم في الظهر، وهي لم تكن على علم بأن حبوب (ترامادول) محظورة في مصر.ووفق ما نقلت صحيفة (الغارديان) البريطانية، عن محامي لورا بلامر، محمد عثمان، فقد قال: إن محكمة الاستئناف لم تر أي خطأ في الحكم الصادر، ورفضت الطعن المقدم، لافتًا إلى أن الحكم بحقها نهائي، ما يعني أنها ستقبع بالسجن 9 أشهر على الأقل.وقالت الخارجية البريطانية: إنها تعمل كل ما بوسعها من أجل دعم عائلة بلامر، ولا تزال على اتصال بالسلطات المصرية.