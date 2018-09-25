الرئيس عباس قد يُعلن الانسحاب من بعض الاتفاقيات مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، أن الرئيس محمود عباس، يدرس الإعلان عن الانسحاب من بعض الاتفاقيات مع إسرائيل، كاتفاقية باريس الاقتصادية؛ للضغط على حكومة نتنياهو.وقال الجاغوب: سيعلن الرئيس عباس، كذلك الانضمام لعدة معاهدات واتفاقيات دولية، مشيرًا إلى وجود مشاورات مكثفة تجريها القيادة لاتخاذ هذه القرارات من أجل إلزام العالم بتحمل مسؤولياته أمام إسرائيل.وأضاف: أن الخطاب سيشمل عدة نقاط أهمها التأكيد على الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى وجوب حل قضية اللاجئين، وعدم الشروع في أي عمل سياسي قبل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي صدرت من مجلس الأمن، متابعًا الرئيس سيعلن أن الدور الأمريكي في القضية الفلسطينية، لن يتم دون إشراك الرباعية الدولية، إضافة إلى وجود دولة عربية في هذا الدور.وأشار الجاغوب، إلى أنه من المتوقع، أن يعلن أبو مازن، أن أي عودة للدور الأمريكي لن تكون قبل التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وجميع الإجراءات العقابية من تقليص للمساعدات، وبما يتعلق بوكالة الغوث واللاجئين، مضيفاً أن هذه القرارارت قابلة للتعديل والتغير، بسبب المشاورات المستمرة بين القيادة الفلسطينية.