عربي

وزير الدفاع المصري يحذر من المساس بأمن البلاد

وزير الدفاع المصري يحذر من المساس بأمن البلاد
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، عددا من مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية، أن "رجال القوات المسلحة درع الوطن وسيفه في مواجهة مخاطر الإرهاب وكل من يحاول المساس بأمن مصر وحدودها وسيادة شعبها"، مطالبا بـ"اليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة".

واشار إلى الوزير إلى "النجاحات التي حققتها العملية الشاملة (سيناء 2018) في مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار بسيناء".

أخبار ذات صلة

خامنئي يفتح النار ويتهم السعودية والإمارات بـ&#34;تمويل&#34; منفذي هجوم الأهواز

خامنئي يفتح النار ويتهم السعودية والإمارات بـ"تمويل" منفذي هجوم الأهواز

الرئيس عون: إذا لم يتعرض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي لن نوجه طلقة واحدة

الرئيس عون: إذا لم يتعرض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي لن نوجه طلقة واحدة

احتجاجات ضد الرقابة ومنع آلاف الكتب في الكويت

احتجاجات ضد الرقابة ومنع آلاف الكتب في الكويت

وزارة الصحة الليبية: مقتل 115 وإصابة 383 في اشتباكات طرابلس

وزارة الصحة الليبية: مقتل 115 وإصابة 383 في اشتباكات طرابلس

بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران.. قرقاش: موقفنا واضح

بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران.. قرقاش: موقفنا واضح

اليوم.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعة العامة.. وكلمة للرئيس الخميس

اليوم.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعة العامة.. وكلمة للرئيس الخميس

تعارض عائلة بارزاني بشدة.. من هي أول مرشحة لرئاسة العراق؟

تعارض عائلة بارزاني بشدة.. من هي أول مرشحة لرئاسة العراق؟

الأربعاء المقبل.. السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك لبحث هذا الملف

الأربعاء المقبل.. السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك لبحث هذا الملف

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين

اصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين

&#34;كتائب الأقصى&#34; تدعو الحكومة لوقف كل الاجراءات بحق كوادر وأبناء فتح في غزة

"كتائب الأقصى" تدعو الحكومة لوقف كل الاجراءات بحق كوادر وأبناء فتح في غزة

مجلس حقوق الإنسان يدين قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

مجلس حقوق الإنسان يدين قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

الحكومة ستطلب من مؤتمر المانحين زيادة دعمها

الحكومة ستطلب من مؤتمر المانحين زيادة دعمها

الأورومتوسطي يدعو المجلس لفرض العقوبات إزاء انتهاكات إسرائيل لحقوق الأطفال الفلسطينيين

الأورومتوسطي يدعو المجلس لفرض العقوبات إزاء انتهاكات إسرائيل لحقوق الأطفال الفلسطينيين

نائب محافظ سلطة النقد يطلع نائب السفير المصري لدى فلسطين على التطورات

نائب محافظ سلطة النقد يطلع نائب السفير المصري لدى فلسطين على التطورات

الشاعر يشيد بالجهد الوطني في إعداد تقرير فلسطين حول اتفاقية الطفل

الشاعر يشيد بالجهد الوطني في إعداد تقرير فلسطين حول اتفاقية الطفل

خمس إصابات بحادث تصادم بين ثلاث مركبات جنوب جنين

خمس إصابات بحادث تصادم بين ثلاث مركبات جنوب جنين

منوعات

صور: هذه هي &#34;السيدة&#34; التي غنى لها ملحم زين &#34;ضلي اضحكي&#34;

صور: هذه هي "السيدة" التي غنى لها ملحم زين "ضلي اضحكي"

ديو جديد يجمع &#34;تامر حسني&#34; بـ &#34;فاطمة عيد&#34;

ديو جديد يجمع "تامر حسني" بـ "فاطمة عيد"

فيديو: صالح الراشد يتغزل في حليمة بولند: سأتزوج امرأة بجمالك وأخلاقك

فيديو: صالح الراشد يتغزل في حليمة بولند: سأتزوج امرأة بجمالك وأخلاقك

شاهدوا أكثر المواقف حرجًا للأسرة الملكية البريطانية.. تنظيف الأنف أمام الكاميرات

شاهدوا أكثر المواقف حرجًا للأسرة الملكية البريطانية.. تنظيف الأنف أمام الكاميرات

فيديو: شمس: 90% من الذكور &#34;شباشب&#34;.. ولن اتزوج في العالم العربي

فيديو: شمس: 90% من الذكور "شباشب".. ولن اتزوج في العالم العربي

فيديو: تعرف على نجوم هوليوود الاكثر &#34;قذارة&#34;.. أحدهم يُعرف بـ&#34;ملك القرف&#34;

فيديو: تعرف على نجوم هوليوود الاكثر "قذارة".. أحدهم يُعرف بـ"ملك القرف"

فيديو: موقف محرج لمغنية بعد سقوط &#34;فوطتها الصحية&#34; على المسرح

فيديو: موقف محرج لمغنية بعد سقوط "فوطتها الصحية" على المسرح

فيديو: بعد رقصها الجنوني وفستانها الجريء.. ياسمين رئيس &#34;تعبت نفسياً&#34;

فيديو: بعد رقصها الجنوني وفستانها الجريء.. ياسمين رئيس "تعبت نفسياً"

عبد المنعم عمايري يردُّ على نبأ خطوبته من عفراء حمشو

عبد المنعم عمايري يردُّ على نبأ خطوبته من عفراء حمشو

فيديو: سما المصري بعد توبتها &#34;لمنتقداتي..أنتن أشرف وأنظف مني بكثير&#34;

فيديو: سما المصري بعد توبتها "لمنتقداتي..أنتن أشرف وأنظف مني بكثير"

عربي

وزير الدفاع المصري يحذر من المساس بأمن البلاد

وزير الدفاع المصري يحذر من المساس بأمن البلاد

خامنئي يفتح النار ويتهم السعودية والإمارات بـ&#34;تمويل&#34; منفذي هجوم الأهواز

خامنئي يفتح النار ويتهم السعودية والإمارات بـ"تمويل" منفذي هجوم الأهواز

الرئيس عون: إذا لم يتعرض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي لن نوجه طلقة واحدة

الرئيس عون: إذا لم يتعرض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي لن نوجه طلقة واحدة

احتجاجات ضد الرقابة ومنع آلاف الكتب في الكويت

احتجاجات ضد الرقابة ومنع آلاف الكتب في الكويت