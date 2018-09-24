دولي

من قلب أمريكا.. الرئيس التركي يتعهد بالدفاع عن القدس من الغزاة "الاسرائيليين"

من قلب أمريكا.. الرئيس التركي يتعهد بالدفاع عن القدس من الغزاة "الاسرائيليين"
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه سيدافع عن القدس من "الغزاة" الإسرائيليين وضد أولئك الذين ينفذون "إرهاب الدولة" ضد الفلسطينيين.

وأكد الرئيس التركي خلال كلمة نظمها وقف "توركن" (TÜRKEN) بمدينة نيويورك الأمريكية التي وصلها للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة، أنه سيقاتل ضد أولئك الذين ينفذون إرهاب الدولة على الفلسطينيين، وذلك بعد أسبوع من تقارير لوسائل إعلام عبرية تحدثت عن مصالحة محتملة بين البلدين.

وصرح الرئيس التركي: "إننا عازمون على عدم ترك قبلتنا الأولى القدس تحت رحمة المحتلين.. ولن نضحي بالقدس مدينة السلام من أجل مطامع إسرائيل.. وسنواصل حماية عزة القدس وكرامة الحرم الشريف".

وتابع أردوغان قائلا "حسب معتقدنا فإنّ قبول الظلم ظلم بحد ذاته، وعليه فإننا نضع أرواحنا على أكفنا إن استلزم الأمر لتضميد جراح نازفة" وفق ما أورده موقع (روسيا اليوم ).

وشدد أردوغان على أن العديد من البلدان التي تتشدق بالديمقراطية لا تنبس ببنت شفة إزاء القتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين.

وأفاد الرئيس التركي بأنه سيواصل معركته الدبلوماسية مع إسرائيل والولايات المتحدة حول مستقبل العاصمة الإسرائيلية، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".

كما أكد أن أنقرة ستواصل كفاحها ضد خروقات الحكومات الأمريكية والإسرائيلية للمدينة المقدسة على أعلى مستوى في الدبلوماسية.

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