شؤون فلسطينية

اصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين

اصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في قرية زبوبا غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ونشرت فرقة مشاة ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية تجاه الشبان والمنازل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، دون أن يبلع عن أي اعتقالات .

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال  قرية ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها وكثفت من تواجدها العسكري في خطوة استفزازية مستمرة.

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