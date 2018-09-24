خامنئي يفتح النار ويتهم السعودية والإمارات بـ"تمويل" منفذي هجوم الأهواز

أعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي الاثنين ان مرتكبي الهجوم الذي أوقع 24 قتيلا السبت خلال عرض عسكري في الاهواز تلقوا تمويلا من السعودية والامارات.





ونقل الموقع الرسمي للمرشد الاعلى عن خامنئي قوله، ان "التقارير تشير الى ان هذا العمل الجبان تم على يد هؤلاء الذين تسرع أمركا لانقاذهم حسن يضيق عليهم الخناق في سوريا او العراق ممن يتلقون الدعم المالي من السعودية والامارات".





واضاف الموقع ان خامنئي لم يدل بتفاصيل اضافية حول المشتبه بتنفيذهم اعتداء الاهواز الذي استهدف عرضا عسكريا وحشدا كان يحضره بحسب صحيفة ( القدس ).





واتهمت السلطات الايرانية انفصاليين عربا في محافظة خوزستان بارتكاب الاعتداء، لكن هذه المجموعات لا وجود لها في سوريا، بخلاف تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" الذي اعلن تبنيه الهجوم.

رام الله - دنيا الوطن