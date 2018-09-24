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روسيا: معلومات جديدة "تؤكد مسؤولية اسرائيل عن إسقاط الطائرة

روسيا: معلومات جديدة "تؤكد مسؤولية اسرائيل عن إسقاط الطائرة
رام الله - دنيا الوطن
عرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، مساء اليوم الإثنين، بيانات إضافية توضح بالثواني موضع الطائرات الإسرائيلية وصواريخ "إس-200" خلال تحطم الطائرة الروسية من طراز "إيليوشين- 20"، وقال إن المعلومات الجديدة تؤكد أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي تتحمل بشكل كامل "كارثة" سقوط الطائرة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن البيانات الجديدة تم الحصول عليها من مؤشرات مركز السيطرة القتالية لمنظومة "إس- 400" من قاعدة حميميم الجوية، في محافظة اللاذقية بسورية وفق ما أورده موقع (عربي 48 ).

وأكد كوناشينكوف أنه بحسب المعلومات والبيانات الجديدة توضح أن صواريخ "إس- 200" كانت تستهدف طائرة إسرائيلية.

وتابع "إحدى الطائرات الإسرائيلية التي تحمل رقم 149 (على شاشة الرادار) كانت تحلق على ارتفاع ما بين 9 و10 كيلومترات على نفس السمت مع الطائرة الروسية ‘إيليوشين-20‘ التي تحمل رقم 007 في لحظة الكارثة، كما تم رصد مسار تحليق صاروخ ‘إس- 200‘ نحو طائرة ‘إف- 16‘ الإسرائيلية، وعلى الشاشة في اليسار يمكننا رؤية أن ارتفاع تحليق صاروخ ‘إس- 200‘ أعلى من كلا الطائرتين".

وأوضح أنه في تمام الساعة 22:02 غيّر رأس الصاروخ ذاتي التوجيه مساره نحو طائرة "إيليوشين" ذات السرعة الأبطأ، حيث أن الصاروخ غير مساره بشكل مفاجأ. وأشار إلى أن الطائرة الإسرائيلية "إف-16" التي استخدمت الطائرة الروسية كغطاء، بقيت في المنطقة بعد إصابة الطائرة الروسية. في حين أن رادارات منظومة "إس- 400" رصدت كافة المعلومات حول ارتفاع واتجاه تحليق كافة الطائرات الإسرائيلية بشكل دقيق.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة صحفية، "المعلومات اليوم لا تشير فحسب، بل تؤكد أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي تتحمل بشكل كامل كارثة طائرة إيليوشين —20".

وشدد أن كافة تصريحات العسكريين الإسرائيليين حول عدم تورطهم في مقتل 15 عسكريا روسيا كاذبة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الأحد، عن نتائج التحقيقات التي أجرتها بخصوص إسقاط الطائرة من طراز"إيليوشين- 20"، قبالة السواحل السورية، وحملت إسرائيل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة، على الرغم من قيام الدفعات الجوية التابعة للنظام السوري بإسقاطها عن طريق الخطأ.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحافي إن مندوبة قيادة القوات الجوية الإسرائيلية برتبة عقيد أبلغت قيادة مجموعة القوات الروسية في سورية عبر قناة الاتصال لمنع التصادم العسكري بالضربة القادمة على مواقع سورية.

وبحسب الوزارة الروسية، فإن البلاغ يكمن في أن إسرائيل سوف تشن غارات على مواقع في شمال سورية خلال الدقائق القريبة، بيد أنه، وحسب المتحدث الروسي، وبمرور دقيقة واحدة، شنت أربع مقاتلات إسرائيلية "إف- 16" غارات جوية على منشآت صناعية في محافظة اللاذقية بقنابل موجهة من طراز "جي بي يو- 39".

واتهمت وزارة الدفاع السورية المقاتلات الإسرائيلية استخدمت الطائرة "إيليوشين- 20" كغطاء ضد الصواريخ المضادة للطيران، ما نفاه الجيش الإسرائيلي، وادعى بيان صدر عن الجيش مساء أمس الأحد، أن آلية التنسيق التي اتبعها سلاح الجو الإسرائيلي مع الجانب الروسي عملت خلال الهجوم وفي الوقت المطلوب.

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