شؤون فلسطينية

الحكومة ستطلب من مؤتمر المانحين زيادة دعمها

الحكومة ستطلب من مؤتمر المانحين زيادة دعمها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها ستطلب من مؤتمر الدول المانحة في نيويورك بعد يومين زيادة الدعم المالي لموازنتها، وتقديم المزيد من المشاريع التنموية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، إن رئيس وزرائها رامي الحمد الله سيرأس الوفد الفلسطيني إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المقرر عقده في نيويورك يومي 26 و27 من الشهر الجاري.

وبحسب  الحكومة فإن الوفد سيؤكد خلال الاجتماعات أن الإنجازات التي حققتها الحكومة في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، رغم انخفاض الدعم الخارجي خلال السنوات الماضية الذي وصل إلى 70 بالمئة "لا تعني بالضرورة الخروج من الأزمة المالية".

وقالت إن الوفد سيؤكد للدول المانحة أن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود عام 1967 هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي".

وأضاف أنه سيتم مطالبة الدول المانحة بتقديم الدعم المالي للموازنة وزيادته للحكومة الفلسطينية وتقديم المزيد من المشاريع التنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة لصالح العديد من المشاريع التنموية خاصة في استكمال إعادة الإعمار في القطاع.

وتابعت "كما سيتم التأكيد على ضرورة التعامل مع فلسطين كالكل الفلسطيني، وليس بتجزئتها إلى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتوفير الدعم لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".

كما ذكرت الحكومة أن وفدها لاجتماعات الدول المانحة في نيويورك سيطالب بإلزام إسرائيل على تصويب ملفات العلاقة الاقتصادية والمالية العالقة مع الجانب الفلسطيني.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أقرت في شباط/ فبراير الماضي الموازنة المالية العامة للعام 2018 الجاري بقيمة نحو خمسة مليارات دولار أمريكي وعجز بأكثر من مليار و200 مليون دولار.

أخبار ذات صلة

اصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين

اصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين

&#34;كتائب الأقصى&#34; تدعو الحكومة لوقف كل الاجراءات بحق كوادر وأبناء فتح في غزة

"كتائب الأقصى" تدعو الحكومة لوقف كل الاجراءات بحق كوادر وأبناء فتح في غزة

مجلس حقوق الإنسان يدين قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

مجلس حقوق الإنسان يدين قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

الشرطة تقبض على عيسى أبو طير المتسبب بانتحار نهى عميرة

الشرطة تقبض على عيسى أبو طير المتسبب بانتحار نهى عميرة

هذه الملفات التي بحثها وفد من &#34;الديمقراطية&#34;مع جهاز المخابرات العامة في مصر

هذه الملفات التي بحثها وفد من "الديمقراطية"مع جهاز المخابرات العامة في مصر

الأورومتوسطي يدعو المجلس لفرض العقوبات إزاء انتهاكات إسرائيل لحقوق الأطفال الفلسطينيين

الأورومتوسطي يدعو المجلس لفرض العقوبات إزاء انتهاكات إسرائيل لحقوق الأطفال الفلسطينيين

نائب محافظ سلطة النقد يطلع نائب السفير المصري لدى فلسطين على التطورات

نائب محافظ سلطة النقد يطلع نائب السفير المصري لدى فلسطين على التطورات

&#34;أونروا&#34; تعلن انخفاض عجزها المالي إلى 186 مليون دولار

"أونروا" تعلن انخفاض عجزها المالي إلى 186 مليون دولار

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين

اصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين

&#34;كتائب الأقصى&#34; تدعو الحكومة لوقف كل الاجراءات بحق كوادر وأبناء فتح في غزة

"كتائب الأقصى" تدعو الحكومة لوقف كل الاجراءات بحق كوادر وأبناء فتح في غزة

مجلس حقوق الإنسان يدين قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

مجلس حقوق الإنسان يدين قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

الحكومة ستطلب من مؤتمر المانحين زيادة دعمها

الحكومة ستطلب من مؤتمر المانحين زيادة دعمها

الأورومتوسطي يدعو المجلس لفرض العقوبات إزاء انتهاكات إسرائيل لحقوق الأطفال الفلسطينيين

الأورومتوسطي يدعو المجلس لفرض العقوبات إزاء انتهاكات إسرائيل لحقوق الأطفال الفلسطينيين

نائب محافظ سلطة النقد يطلع نائب السفير المصري لدى فلسطين على التطورات

نائب محافظ سلطة النقد يطلع نائب السفير المصري لدى فلسطين على التطورات

الشاعر يشيد بالجهد الوطني في إعداد تقرير فلسطين حول اتفاقية الطفل

الشاعر يشيد بالجهد الوطني في إعداد تقرير فلسطين حول اتفاقية الطفل

خمس إصابات بحادث تصادم بين ثلاث مركبات جنوب جنين

خمس إصابات بحادث تصادم بين ثلاث مركبات جنوب جنين

منوعات

صور: هذه هي &#34;السيدة&#34; التي غنى لها ملحم زين &#34;ضلي اضحكي&#34;

صور: هذه هي "السيدة" التي غنى لها ملحم زين "ضلي اضحكي"

ديو جديد يجمع &#34;تامر حسني&#34; بـ &#34;فاطمة عيد&#34;

ديو جديد يجمع "تامر حسني" بـ "فاطمة عيد"

فيديو: صالح الراشد يتغزل في حليمة بولند: سأتزوج امرأة بجمالك وأخلاقك

فيديو: صالح الراشد يتغزل في حليمة بولند: سأتزوج امرأة بجمالك وأخلاقك

شاهدوا أكثر المواقف حرجًا للأسرة الملكية البريطانية.. تنظيف الأنف أمام الكاميرات

شاهدوا أكثر المواقف حرجًا للأسرة الملكية البريطانية.. تنظيف الأنف أمام الكاميرات

فيديو: شمس: 90% من الذكور &#34;شباشب&#34;.. ولن اتزوج في العالم العربي

فيديو: شمس: 90% من الذكور "شباشب".. ولن اتزوج في العالم العربي

فيديو: تعرف على نجوم هوليوود الاكثر &#34;قذارة&#34;.. أحدهم يُعرف بـ&#34;ملك القرف&#34;

فيديو: تعرف على نجوم هوليوود الاكثر "قذارة".. أحدهم يُعرف بـ"ملك القرف"

فيديو: موقف محرج لمغنية بعد سقوط &#34;فوطتها الصحية&#34; على المسرح

فيديو: موقف محرج لمغنية بعد سقوط "فوطتها الصحية" على المسرح

فيديو: بعد رقصها الجنوني وفستانها الجريء.. ياسمين رئيس &#34;تعبت نفسياً&#34;

فيديو: بعد رقصها الجنوني وفستانها الجريء.. ياسمين رئيس "تعبت نفسياً"

عبد المنعم عمايري يردُّ على نبأ خطوبته من عفراء حمشو

عبد المنعم عمايري يردُّ على نبأ خطوبته من عفراء حمشو

فيديو: سما المصري بعد توبتها &#34;لمنتقداتي..أنتن أشرف وأنظف مني بكثير&#34;

فيديو: سما المصري بعد توبتها "لمنتقداتي..أنتن أشرف وأنظف مني بكثير"

عربي

خامنئي يفتح النار ويتهم السعودية والإمارات بـ&#34;تمويل&#34; منفذي هجوم الأهواز

خامنئي يفتح النار ويتهم السعودية والإمارات بـ"تمويل" منفذي هجوم الأهواز

الرئيس عون: إذا لم يتعرض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي لن نوجه طلقة واحدة

الرئيس عون: إذا لم يتعرض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي لن نوجه طلقة واحدة

احتجاجات ضد الرقابة ومنع آلاف الكتب في الكويت

احتجاجات ضد الرقابة ومنع آلاف الكتب في الكويت

وزارة الصحة الليبية: مقتل 115 وإصابة 383 في اشتباكات طرابلس

وزارة الصحة الليبية: مقتل 115 وإصابة 383 في اشتباكات طرابلس