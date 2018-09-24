نائب محافظ سلطة النقد يطلع نائب السفير المصري لدى فلسطين على التطورات

التقى نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة٬ اليوم في مقر سلطة النقد٬ بنائب السفير المصري لدى دولة فلسطين السيدة ميراند جبران.





وأطلع د. أبو شحادة السيدة جبران خلال اللقاء على آخر التطورات والإنجازات التي حققتها سلطة النقد من النواحي التشريعية والتنظيمية والرقابية لتعزيز استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني واستقلاليته وسلامة أعماله، والجهود المبذولة لمواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية، وتعزيز شراكتها المصرفية مع الدول العربية من خلال مذكرات التفاهم المشتركة٬ وانعكاس ذلك بالإيجاب على مسيرة الجهاز المصرفي الفلسطيني الذي يتمتع بالمتانة والاستقرار.





وأكد نائب المحافظ على عمق العلاقة الثنائية بين فلسطين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، مثنياً على الدعم الذي تقدمه مصر لفلسطين في مختلف المجالات، سيما دعم الاقتصاد الفلسطيني٬ مشيداً بالعلاقة الثنائية المتطورة فيما بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي المصري الذي تم توقيع مذكرة تفاهم بينهما منذ العام ٢٠١٠ وأنهما في طور تطوير هذه المذكرة.





من جانبه أشادت السيدة جبران بأداء القطاع المصرفي الفلسطيني وتطوره واستقراره، وبدور سلطة النقد في تحقيق ذلك، معربةً عن الاستعداد لتوسيع آفاق التعاون المستمر والمتبادل في مختلف الميادين ومنها المالي والمصرفي.

رام الله - دنيا الوطن