دولي

نتنياهو يسارع بمكالمة بوتين ويعلق على قرار "إس 300"

نتنياهو يسارع بمكالمة بوتين ويعلق على قرار "إس 300"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن اتصاله هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة قرار تزويد الجيش السوري بمنظومة الدفاع الجوي "إس 300".

ووفقا لما تم نشره عبر الحساب الرسمي لنتنياهو على "تويتر" اليوم الاثنين: "قال رئيس الوزراء إن تحويل أسلحة متطورة إلى أياد غير مسؤولة سيزيد من حدة المخاطر الإقليمية، وإن إسرائيل ستواصل صون أمنها ومصالحها".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن اليوم الإثنين، أن روسيا ستقوم بتزويد سوريا بمنظومة صواريخ "إس-300"، في غضون أسبوعين، وأضاف: تحدث رئيس الوزراء نتنياهو اليوم هاتفيا مع الرئيس الروسي بوتين وعبر عن ثقته بمصداقية التحقيق الذي أجراه جيش الدفاع الإسرائيلي وبنتائجه وأوضح مرة أخرى أن المسؤولية عن الحادث المؤسف ملقاة على عاتق الجيش السوري الذي أسقط الطائرة الروسية وعلى عاتق إيران حيث عدوانها يزعزع الاستقرار.

وأوضح شويغو أن بلاده أوقفت وبطلب من إسرائيل عام 2013 تسليم سوريا منظومة "إس-300"، إلا أن الوضع اختلف الآن، وذلك ليس بذنب الجانب الروسي، على حد وصفه.

وتابع الحساب الرسمي لنتنياهو "تم الاتفاق على مواصلة الحوار بين الطاقمين المهنيين والتنسيق بين الجيشين عبر القنوات العسكرية".

وقال رئيس الوزراء إن تحويل أسلحة متطورة إلى أيادٍ غير مسؤولة سيزيد من حدة المخاطر الإقليمية وأضاف أن إسرائيل ستواصل صون أمنها ومصالحها.

وتم الاتفاق على مواصلة الحوار بين الطاقمين المهنيين والتنسيق بين الجيشين عبر القنوات العسكرية.

وأكمل الحساب "عبر نتنياهو للرئيس بوتين عن ثقته بمصداقية التحقيق الذي أجراه جيش الدفاع الإسرائيلي وبنتائجه، موضحا مرة أخرى أن المسؤولية عن الحادث المؤسف ملقاة على عاتق الجيش السوري الذي أسقط الطائرة الروسية وعلى عاتق إيران حيث عدوانها يزعزع الاستقرار".

وأتم الحساب الرسمي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قدم تعازيه مجددا على مصرع الجنود الروس.

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