اندلاع 19 حريقًا في غلاف غزة نتيجة البالونات الحارقة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية: إن أكثر من 19 حريقا اندلعوا اليوم الإثنين، في مناطق غلاف غزة، بفعل البالونات الحارقة، المنطلقة من قطاع غزة.وأكدت الصحيفة، أن الحرائق اندلعت في أحراش ناحال عوز، وداخل مستوطنة نير اسحق، وكفار عزة، وكيسوفيم، اضافة إلى حرائق أخرى اندلعت في النقب الغربي.