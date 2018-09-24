شؤون فلسطينية

اندلاع 19 حريقًا في غلاف غزة نتيجة البالونات الحارقة

اندلاع 19 حريقًا في غلاف غزة نتيجة البالونات الحارقة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية: إن أكثر من 19 حريقا اندلعوا اليوم الإثنين، في مناطق غلاف غزة، بفعل البالونات الحارقة، المنطلقة من قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة، أن الحرائق اندلعت في أحراش ناحال عوز، وداخل مستوطنة نير اسحق، وكفار عزة، وكيسوفيم، اضافة إلى حرائق أخرى اندلعت في النقب الغربي.

أخبار ذات صلة

نائب محافظ سلطة النقد يطلع نائب السفير المصري لدى فلسطين على التطورات

نائب محافظ سلطة النقد يطلع نائب السفير المصري لدى فلسطين على التطورات

&#34;أونروا&#34; تعلن انخفاض عجزها المالي إلى 186 مليون دولار

"أونروا" تعلن انخفاض عجزها المالي إلى 186 مليون دولار

الشاعر يشيد بالجهد الوطني في إعداد تقرير فلسطين حول اتفاقية الطفل

الشاعر يشيد بالجهد الوطني في إعداد تقرير فلسطين حول اتفاقية الطفل

خمس إصابات بحادث تصادم بين ثلاث مركبات جنوب جنين

خمس إصابات بحادث تصادم بين ثلاث مركبات جنوب جنين

إضراب شامل بذكرى هبة القدس الإثنين المُقبل ودعوة لأوسع مشاركة

إضراب شامل بذكرى هبة القدس الإثنين المُقبل ودعوة لأوسع مشاركة

مركز وطني شامل للإنفلونزا قريبا في رام الله

مركز وطني شامل للإنفلونزا قريبا في رام الله

الصحة بغزة: انهيار قوائم الأدوية يهدد الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الأولية

الصحة بغزة: انهيار قوائم الأدوية يهدد الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الأولية

بعد الاعتداء على أبو سيف.. فتح: قادرون على الرد ومواجهة الاعتداءات على كوادرنا

بعد الاعتداء على أبو سيف.. فتح: قادرون على الرد ومواجهة الاعتداءات على كوادرنا

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

نائب محافظ سلطة النقد يطلع نائب السفير المصري لدى فلسطين على التطورات

نائب محافظ سلطة النقد يطلع نائب السفير المصري لدى فلسطين على التطورات

الشاعر يشيد بالجهد الوطني في إعداد تقرير فلسطين حول اتفاقية الطفل

الشاعر يشيد بالجهد الوطني في إعداد تقرير فلسطين حول اتفاقية الطفل

خمس إصابات بحادث تصادم بين ثلاث مركبات جنوب جنين

خمس إصابات بحادث تصادم بين ثلاث مركبات جنوب جنين

إضراب شامل بذكرى هبة القدس الإثنين المُقبل ودعوة لأوسع مشاركة

إضراب شامل بذكرى هبة القدس الإثنين المُقبل ودعوة لأوسع مشاركة

اندلاع 19 حريقًا في غلاف غزة نتيجة البالونات الحارقة

اندلاع 19 حريقًا في غلاف غزة نتيجة البالونات الحارقة

مركز وطني شامل للإنفلونزا قريبا في رام الله

مركز وطني شامل للإنفلونزا قريبا في رام الله

الصحة بغزة: انهيار قوائم الأدوية يهدد الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الأولية

الصحة بغزة: انهيار قوائم الأدوية يهدد الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الأولية

الهباش يبحث مع شيخ الأزهر آليات التحرك لنصرة القدس

الهباش يبحث مع شيخ الأزهر آليات التحرك لنصرة القدس

منوعات

صور: هذه هي &#34;السيدة&#34; التي غنى لها ملحم زين &#34;ضلي اضحكي&#34;

صور: هذه هي "السيدة" التي غنى لها ملحم زين "ضلي اضحكي"

ديو جديد يجمع &#34;تامر حسني&#34; بـ &#34;فاطمة عيد&#34;

ديو جديد يجمع "تامر حسني" بـ "فاطمة عيد"

فيديو: صالح الراشد يتغزل في حليمة بولند: سأتزوج امرأة بجمالك وأخلاقك

فيديو: صالح الراشد يتغزل في حليمة بولند: سأتزوج امرأة بجمالك وأخلاقك

شاهدوا أكثر المواقف حرجًا للأسرة الملكية البريطانية.. تنظيف الأنف أمام الكاميرات

شاهدوا أكثر المواقف حرجًا للأسرة الملكية البريطانية.. تنظيف الأنف أمام الكاميرات

فيديو: شمس: 90% من الذكور &#34;شباشب&#34;.. ولن اتزوج في العالم العربي

فيديو: شمس: 90% من الذكور "شباشب".. ولن اتزوج في العالم العربي

فيديو: تعرف على نجوم هوليوود الاكثر &#34;قذارة&#34;.. أحدهم يُعرف بـ&#34;ملك القرف&#34;

فيديو: تعرف على نجوم هوليوود الاكثر "قذارة".. أحدهم يُعرف بـ"ملك القرف"

فيديو: موقف محرج لمغنية بعد سقوط &#34;فوطتها الصحية&#34; على المسرح

فيديو: موقف محرج لمغنية بعد سقوط "فوطتها الصحية" على المسرح

فيديو: بعد رقصها الجنوني وفستانها الجريء.. ياسمين رئيس &#34;تعبت نفسياً&#34;

فيديو: بعد رقصها الجنوني وفستانها الجريء.. ياسمين رئيس "تعبت نفسياً"

عبد المنعم عمايري يردُّ على نبأ خطوبته من عفراء حمشو

عبد المنعم عمايري يردُّ على نبأ خطوبته من عفراء حمشو

فيديو: سما المصري بعد توبتها &#34;لمنتقداتي..أنتن أشرف وأنظف مني بكثير&#34;

فيديو: سما المصري بعد توبتها "لمنتقداتي..أنتن أشرف وأنظف مني بكثير"

عربي

احتجاجات ضد الرقابة ومنع آلاف الكتب في الكويت

احتجاجات ضد الرقابة ومنع آلاف الكتب في الكويت

وزارة الصحة الليبية: مقتل 115 وإصابة 383 في اشتباكات طرابلس

وزارة الصحة الليبية: مقتل 115 وإصابة 383 في اشتباكات طرابلس

بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران.. قرقاش: موقفنا واضح

بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران.. قرقاش: موقفنا واضح

اليوم.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعة العامة.. وكلمة للرئيس الخميس

اليوم.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعة العامة.. وكلمة للرئيس الخميس