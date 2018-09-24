الصحة بغزة: انهيار قوائم الأدوية يهدد الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الأولية

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة: إن ازمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية مفاصل هامة في المنظومة الصحية بكل مكوناتها، ولعل ما وصلت اليه الازمة اليوم يدلل وبشكل خطير و بالصورة الاسوأ منذ سنوات ان الازمة باتت المعضلة الكبرى في توقف عديد الخدمات الصحية التي تقدمها مرافق وزارة الصحة.وأضافت الصحة في بيان لها: باتت صيدليات مراكز الرعاية الصحية الاولية المنتشرة في محافظات قطاع غزة عاجزة عن تلبية الاحتياجات الدوائية و العلاجية للمرضى ومن خلال ذلك نشير الى ان خدمات الرعاية الصحية الاولية وما تشملها من برامج وبروتوكولات أصبحت على المحك مع اشتداد العجز في قوائم ادويتها الاساسية حيث ان هناك 100 صنف غير متوفر من أصل 143 صنفا بنسبة عجز بلغت 70% وان هناك 16 صنفا مهددة بالنفاد خلال الاشهر الثلاثة القادمة.وأوضحت ان تلك المؤشرات الخطيرة حرمت ذوي الامراض المزمنة كمرضى السكر (النوع الاول والثاني)، ومرضى الضغط وسيولة الدم ومرضى القلب والربو والعيون والجلدية، حرمتهم من احتياجهم الدوري من الادوية لأشهرٍ متتالية اضافة الى أصناف هامة من الادوية والحليب العلاجي للأطفال.وأشارت الصحة، إلى ان هذه الحالة الصعبة وغير المسبوقة تزيد من معاناة المرضى الذين لم يعد بمقدورهم الحصول على الادوية من مراكزنا الصحية من جهة أو توفيرها من السوق المحلي نظرا للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي للسنة الثانية عشر على التوالي من جهة أخرى ما يعني تعرضهم الى مضاعفات خطيرة تهدد حياتهم.وتابع الصحة بغزة: ننتظر من كافة الجهات المعنية والشريكة لعمل الرعاية الصحية الاولية جهداً مركزاً ومسؤولاً من اجل ايجاد مخرج حقيقي لتلك الخدمات الهامة من دائرة الازمة وانقاذ جملة البرامج والبروتوكولات الصحية من الخطر الذي يهدد الصحة العامة للمجتمع وينعكس على مؤشراتنا الصحية في قطاع غزة.