بعد الاعتداء على أبو سيف.. فتح: قادرون على الرد ومواجهة الاعتداءات على كوادرنا

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح: إن حركة حماس، أقدمت على اعتقال وضرب عددًا من قياداتها وكوادرها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن تلك المحاولات تسهم ضرب ركائز العمل الوطني، وإرهاب الجماهير المؤيدة للرئيس محمود عباس.وجددت الحركة، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، التأكيد على بقائها في خندق الدفاع الأول عن القضية والشرعية والثوابت الوطنية، والنهج السياسي الوطني للرئيس عباس، مؤكدة مضي قادتها وكوادرها في قطاع غزة برسالتهم الوطنية وتمسكهم بمبادئها وأهداف شعبنا رغم الاعتقالات وإجراءات حماس في هذه الفترة.وأكدت فتح قدرتها على الرد بما يؤمن حرصها على الجماهير الوطنية الفلسطينية، وحق قادتها وكوادرها ومناضليها في الاستمرار بدورهم الريادي لخدمة الوطن والقضيةواعتبرت فتح تصاعد الاعتقالات من جانب حماس، ردا عمليا على جهود المصالحة ومقترحات القيادة لإنهاء حالة الانقسام واستعادة قطاع غزة إلى نظام وقانون الشرعية الفلسطينية.