بينهم مصاب وضعه حرج للغاية.. إصابة 50 مواطنًا جراء اعتداءات الاحتلال على المسير البحري

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن إصابة 50 مواطنًا، بينهم مصاب وضعه حرج للغاية، أعلن عن استشهاده، ثم تمت عمليات انعاشه، بعد اعتداءات جيش الاحتلال على المسير البحري التاسع شمال قطاع غزة.وأفادت الوزارة، عبر لسان الناطق باسمها أشرف القدرة، بأن مواطنًا يخضع لعمليات انعاش مكثفة ووضعه حرج بعد اصابته بطلق ناري من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين أطلقوا النار على المتظاهرين المشاركين في المسير البحري التاسع، شمال قطاع غزة.وقال القدرة: إن الاصابات بينها 10 بالرصاص الحي، مشيرًا إلى إصابة الصحفي منتصر الصواف، مصور وكالة (الأناضول) التركية بقنبلة غاز بالقدم خلال تغطيته المسير البحري.