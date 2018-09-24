حماس: مسيرات العودة ليست مرتبطة بوقت أو موسم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة حماس، أن الجماهير الفلسطينية، التي تزحف نحو الحدود البرية والبحرية تتعاظم وتتمدد وليست مرتبطة بوقت أو موسم وكل من يراهن على تراجعها واهم.
وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: إن الشعب الفلسطيني مستعد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بكل الأدوات والوسائل وفي مختلف الأوقات والمواسم حتى تحقيق أهدافه.
وأضاف القانوع: مسيرات العودة وكسر الحصار، ماضية وتنتقل في أكثر من مكان وأدواتها ووسائلها تتطور وتتصاعد في وجه الاحتلال حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.
أكدت حركة حماس، أن الجماهير الفلسطينية، التي تزحف نحو الحدود البرية والبحرية تتعاظم وتتمدد وليست مرتبطة بوقت أو موسم وكل من يراهن على تراجعها واهم.
وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: إن الشعب الفلسطيني مستعد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بكل الأدوات والوسائل وفي مختلف الأوقات والمواسم حتى تحقيق أهدافه.
وأضاف القانوع: مسيرات العودة وكسر الحصار، ماضية وتنتقل في أكثر من مكان وأدواتها ووسائلها تتطور وتتصاعد في وجه الاحتلال حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.
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