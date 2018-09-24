شبان يسقطون طائرة يستخدمها جيش الاحتلال لاطلاق قنابل الغاز على مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
تمكن عدد من الشبان الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، من اسقاط طائرة إسرائيلية من نوع (كواد كابتر).
وأسقطت الطائرة قرب منطقة زيكيم على حدود شمال قطاع غزة، حيث تستخدم هذه الطائرة، لاطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين في مسيرات العودة.
إلى ذلك، اعترف متحدث عسكري إسرائيلي، في وقت لاحق، بسقوط حوّامة عسكرية في قطاع غزة.
تمكن عدد من الشبان الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، من اسقاط طائرة إسرائيلية من نوع (كواد كابتر).
وأسقطت الطائرة قرب منطقة زيكيم على حدود شمال قطاع غزة، حيث تستخدم هذه الطائرة، لاطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين في مسيرات العودة.
إلى ذلك، اعترف متحدث عسكري إسرائيلي، في وقت لاحق، بسقوط حوّامة عسكرية في قطاع غزة.
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