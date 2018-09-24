جبارين: تقدمنا بشكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الانسان ضد قانون القومية

رام الله - دنيا الوطنكشف عضو القائمة العربية المشتركة د. يوسف جبارين أنه تم تقديم شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الانسان والاتحاد البرلماني الدولي ضد قانون القومية العنصري بانتظار موقف أخلاقي واضح من الأسرة الدولية يدعم الموقف الفلسطيني.وقال جبارين: إن التحدي الآن هو متابعة الشكوى التي قدمت للمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الأقليات القومية والتي تُبحث بجدية وسيتم النشر عنها قريبا كفتح شكوى رسمية أمام الحكومة الاسرائيلية.وأشار جبارين إلى اجتماع سيعقده الاتحاد البرلماني الدولي الشهر القادم وعلى جدول أعماله قانون القومية العنصري كموضوع مركزي سيتم طرحه إلى جانب التضييقات على الحريات السياسية في المجتمع الفلسطيني في الداخل عامة ونوابالقائمة المشتركة.وأضاف أن هناك استمرارا في التواصل مع المؤسسات والدول بشأن مخاطر قانون القومية العنصري حيث يجري ترتيب زيارة لفرنسا وتم تلقي دعوة من روسيا إضافة إلى لقاءات سيعقدها عضو القائمة المشتركة جمال زحالقه في واشنطن بالخصوص.