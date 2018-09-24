حركة فتح تدعو المواطنين للاحتشاد غدًا في الخان الأحمر

رام الله - دنيا الوطندعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح نائب مفوض العلاقات العربية والصين في الحركة عبد الاله الاتيرة كافة المواطنين الى التواجد والاعتصام غدا داخل قرية الخان الاحمر للوقوف امام قرار سلطات الاحتلال بهدمها.واشار الاتيرة لإذاعة (صوت فلسطين)، الى عقد اجتماع للمجلس في القرية غدا لإرسال رسالة للجميع بان الميدان هو ساحة النضال،مؤكدا ان هذه المرحلة مختلفة وتحتاج الى الخروج من النمطية والى مبادرة الكل الفلسطيني الذي اصبح مهددا من المشروع الامريكي– الاسرائيلي التصفوي.