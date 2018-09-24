اشتية: المجلس المركزي سيضع إطارًا زمنيًا للجنة التنفيذية لتنفيذها قراراته

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية: إن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون شاملا، ويغطي كامل المفاصل والهموم الوطنية.وأوضح اشتية، خلال لقاء لكبار ضباط الأجهزة الأمنية، ضمن برنامج وزارة الداخلية لإعداد قيادات فلسطينية، أن خطاب الرئيس سيأتي منسجما مع قرارات المجلس المركزي السابق، ويأخذ بعين الاعتبار جدول أعمال المجلس المركزي في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر.وأضاف: "المجلس المركزي سيضع إطار زمني للجنة التنفيذية، لتنفيذ قراراته السابقة"، متابعًا: اليوم غياب الأفق السياسي، عقب قرارات وإجراءات الإدارة الأمريكية وغياب شريك إسرائيلي، يجعل "الصمود المقاوم" عنوانا للمرحلة المقبلة.وأوضح أشتية، ان استراتيجية القيادة هي تعزيز صمود المواطنين، وكسر الأمر الواقع، من اجل إنهاء الاحتلال وصولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران، وعودة اللاجئين وتعويضهم وفق قرار 194.وأكد اشتية ان هناك محور يناضل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهناك محورا أخر تقوده إسرائيل يهدف إلى تثبيت الأمر الواقع، وينادي بالحكم الذاتي، مشيرًا إلى ان الجهود الساعية الى فصل قطاع غزة إنما تنسجم مع المنظور الإسرائيلي- الأمريكي الذي يريد فرض الأمر الواقع، ويضرب إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.وتابع: " نحن لم نر نص صفقة القرن، لكننا حاكمنا ما يجري على الأرض من إجراءات وقرارات اتخذتها الإدارة الأمريكية، من نقل للسفارة، وإغلاق لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتجميد دعمها لوكالة (أونروا)".