بالتفاصيل.. مسلحون يعتدون بالضرب بالضرب على الناطق باسم فتح عاطف أبو سيف

وقال مصادر فتحاوية لـ"دنيا الوطن": إنه تم الاعتداء على أبو سيف من قبل بعض المجهولين، وجرى نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج.





وفي التفاصيل، علمت "دنيا الوطن"، أن عدداً من المسلحين هاجموا الناطق باسم فتح واعتدوا عليه بالضرب أثناء تواجده في مكتب مستشار الرئيس لشؤون الشباب مأمون سويدان غرب مدينة غزة.







ونجم عن الإعتداء إصابة أبو سيف بجروح في رأسه ورضوض في مختلف أنحاء جسده، في حين تدخل عدد من الشبان وأقفوا الاعتداء ونقلوه إلى المستشفى حيث تلقى العلاج وغادرها إلى منزله شمال القطاع



رام الله - دنيا الوطنأقدم مجهولون، مساء اليوم الإثنين، على الاعتداء على المتحدث الرسمي بحركة فتح، عاطف أبو سيف.