الهباش: اسناد الرئيس عباس في الأمم المتحدة واجب ديني

رام الله - دنيا الوطنأكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية، محمود الهباش، ان مساندة الرئيس محمود عباس في خطابه المرتقب في الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس المقبل، سيشكل حجر زاوية في تعزيز موقفه في ظل اجراءات الاحتلال وادارة ترامب ضد القضية الفلسطينية، مشددا على ان اسناد الرئيس ليس فقط مسؤولية سياسية بل واجب ديني ووطنيواخلاقي.واشار الهباش، وفق ما نقلت عنه إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم ، ان لا مسوغ ولا مبرر لأي محاولة للصد عن دعم السيد الرئيس وموقفه الرسمي الذي يحمل الثوابت ويحميها، مشددا على ضرورة ان يرى ويسمع العالم ان شعبنا بكافة قطاعاته وشرائحه وفصائله يقف في خندق واحد هو خندق منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.ودعا الهباش كافة القوى والفصائل الوطنية الى تغليب صوت الحق والوطن على اي صوت اخر، قائلا انه على حركة حماس طي صفحة الانقسام السوداء لتوحيد شعبنا في ظل ما تواجهه قضيتنا من محاولات لتصفيتها.وطالب الهباش الدول العربية والاسلامية الى استخدام كافة اوراق الضغط على ارض الواقع وتفعيلها كإجراءات فعلية لدعم القضية وموقف السيد الرئيس امام الجمعية العامة للامم المتحدة.