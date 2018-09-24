قبيل خطابه التاريخي.. الرئيس عباس يجري مشاورات مهمة مع زعماء العالم

رام الله - دنيا الوطنيعقد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سلسلة من اللقاءات مع عدد من القادة ومسؤولين أوروبيين مساء اليوم في مقر إقامته بنيويورك التي وصلها فجر اليوم للمشاركة في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة د. رياض منصور موضحا أن الرئيس أبو مازن، سيشارك أيضا في قمة نيلسونمانديلا حول السلام كما سيعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة وزعماء العالم وسيشارك والوفد المرافق له بعديد النشاطات من اليوم ولحين إلقاء الرئيس خطابه التاريخي بالأمم المتحدة الخميس المقبل.وأضاف منصور أنه سيكون هناك فعالية هامة يجري خلالها الانتخاب الرسمي في مجموعة الـ 77 والصين حيث سيجري الانتخاب الرسمي لدولة فلسطين رئيسا للمجموعة في عام 2019 مشيرا إلى اجتماعات وزارية مع حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الاسلامي وللمجموعة العربية وستغطيها جميعها من قبل وفد فلسطين.وأوضح أن هذه اللقاءات ستركز على أخر التطورات منذ إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لدولة الاحتلال وإزاحتها عن الطاولة ومن ثم اللاجئين و(أونروا) أي السياسة الأمريكية الجديدة الاستفزازية التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني.