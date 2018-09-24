شؤون فلسطينية

أبو دياك ومعايعة والشاعر يستقبلون الناشط الفرنسي المتضامن مع الخان الأحمر فرانك رومانو

أبو دياك ومعايعة والشاعر يستقبلون الناشط الفرنسي المتضامن مع الخان الأحمر فرانك رومانو
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله اليوم الاثنين، بحضور وزيرة السياحة رولا معايعة، ووزير التنمية الاجتماعية ابراهيم الشاعر، والسيدة هالة أبو غربية، الناشط الفرنسي فرانك رومانو أستاذ قانون فى جامعة (السوربون) الفرنسية، المشارك التضامن مع أهالي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، والذي اعتقتلته قوات الاحتلال لمدة ثلاثة أيام من الخان الأحمر.

وتقدم أبودياك ومعايعة والشعر بالتحية للمتضامن فرانك رومانو، ونقلوا له تحيات رئيس دولة فلسطين ورئيس الوزراء على تضامنه مع شعبنا وقضيتنا العادلة ووقوفه إلى جانب الحق والعدل والقانون، وإصراره على مشاركة أهالي قرية الخان الأحمر في تصديهم بالوسائل المشروعة لمخططات الاحتلال الاستيطانية وإمعانها في محاولات الإخلاء والهدم والتهجير القصري لأهالي وسكان قرية الخان الأحمر.

وأكد أبو دياك على أن قضية الخان الأحمر هي قضية كل شعبنا وقيادتنا، وتمثل جوهر الصراع مع الاحتلال الاستيطاني، مؤكدا بأن الحكومة والقيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس لن تتوانى عن تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لأهالي الخان الأحمر وتوفير ما يلزم لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرض وطنهم.

وقدم وزير العدل درعا تكريميا للناشط رومانو، تقديرا لجهوده وتضامنه مع قضية أهالي الخان الأحمر.

وأكد رومانو بأنه سيواصل الصمود والتضامن مع شعبنا وقضيتنا والتصدي لاعتداءات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين بالوسائل السلمية والقانونية، داعيا دول وشعوب وأحرار العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وجرائمه العنصرية وعدوانه على المواطنين والأرض الفلسطينية.

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أبو دياك ومعايعة والشاعر يستقبلون الناشط الفرنسي المتضامن مع الخان الأحمر فرانك رومانو

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