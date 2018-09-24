شؤون فلسطينية

الشرطة وبالتعاون مع بعثة الشرطة الاوربية تعقد دورة تدريبية لضباط ادارة الامن

الشرطة وبالتعاون مع بعثة الشرطة الاوربية تعقد دورة تدريبية لضباط ادارة الامن
رام الله - دنيا الوطن
 افتتح العميد مدحت العمري مدير ادارة الامن الداخلي في الشرطة اليوم دورة تدريبية حول  مفهوم ادارة المعلومات واجراءات جمع المعلومات والبيانات بالتعاون مع بعثة الشرطة الاوربية لضباط ادارة الامن الداخلي بالشرطة  في رام الله .

وذكر بيان ادرة العلاقات العامة في الشرطة، ان العميد مدحت العمري وفي بداية الدورة رحب بالحضور ناقلا لهم تحيات اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة، وقال " ان الهدف من الدورة رفع كفاءة وقدرات ضباط الامن الداخلي في المجال المهني المتخصص في التحقق في شكاوى المواطنيين والمخالفات المرتكبه من قبل منتسبي جهاز الشرطة "، اضافة الى تدريب ضباط الأمن على افضل المعايير والأسس في مجال المساءلة الداخلية، وتستمر الدورة لمدة يومين يشارك بها 31 ضابط من ادارة الامن الداخلي في الشرطة الفلسطينية .

وحضر الافتتاح العقيد عبد الحكيم ابو الرب مدير ادارة التدريب ونائب رئيس بعثة الشرطة الاوروبية روبرت فيرك وخبير بعثة الشرطة الاوروبية دريك رنجستون والمستشارين  بوستجان و ميشيل.

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