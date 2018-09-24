الشرطة: الاعتداء على رئيس بلدية بيت لحم بآلة حادة

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، بتعرّض المحامي طوني سلمان رئيس بلدية بيت لحم، للاعتداء بآلة حادة في وجهه خارج مبنى البلدية، واصفا اصابته بالبسيطة ووضعه مستقر.واكد ارزيقات في تصريح له، أن هوية المعتدي معروفة لدى اجهزة الامن، وجاري البحث عنه؛ لإلقاء القبض عليه، حيث تفيد المعلومات الأولية بأن سبب الاعتداء مصادرة بسطات من قبل البلدية والمشتبه به يمتلك بسطتين.