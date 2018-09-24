شؤون فلسطينية

إصابة خطرة لشاب بانفجار ألعاب نارية بجنين

إصابة خطرة لشاب بانفجار ألعاب نارية بجنين
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب شاب من جنين بجراح خطيرة اليوم الاثنين عقب انفجار ألعاب نارية خلال محاولته إشعالها في منزله حيث نقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة في بيان لها إن الشاب يقبع بحالة خطرة في مستشفى جنين الحكومي نتيجة عبثه بالألعاب النارية أثناء قيامه بإشعالها في منزله الأمر الذي تسبب بانفجارها بين يديه مما أدى لإصابته بجروح مختلفة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وناشد البيان المواطنين بعدم التعامل مع الألعاب النارية والأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها بمجرد العثور عليها والاتصال مباشرة على رقم الشرطة (100).

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