تزويد سوريا بـ(إس 300).. ما تأثير القرار الروسي على المنطقة؟ وكيف تعمل هذه المنظومة؟

ماذا يعني هذا القرار؟ وما هو تأثيره على سوريا خاصة والمنطقة العربية خاصة؟ وما هي منظومة (إس 300)؟



وقال: "إسرائيل خلال السنوات الماضية امتلكت السيطرة على الاجواء السورية، تتحرك فيها كما تريد، حيث نفذت 240 غارة على أهداف في سوريا".



وبين أن بهذا القرار، تكون اسرائيل قد تلقت خسارة كبيرة وفقدت السيطرة على الاجواء السورية، خاصة وأن منظومة (إس 300)، تغطي حوالي 75 كلم من الاجواء اللبنانية، وبالتالي ستفقد اسرائيل السيطرة على الاجواء السورية وقسم كبير من الاجواء اللبنانية.



وبين حطيط أن هذا القرار من شأنه يعزز من قدرات محور المقاومة في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن اليوم بعد دخول هذه المنظومة فان القيود ستزيد على عاتق إسرائيل.



وفيما يتعلق بالمنظومة، أوضح أنها منظومة صواريخ متطورة، تعمل على اطلاق الصواريخ بشكل تلقائي، فعندما تضبط شبكة الرادار الهدف، فتمتلك الصواريخ القدرة على اسقاطه بدون التدخل البشري.



أكد فيصل عبد الساتر المحلل السياسي اللبناني، أن القرار الروسي يأتي في خضم المستجدات التي حصلت بين روسيا والاحتلال الاسرائيلي، على خلفية نقض الاخير لكل الاتفاقات مع روسيا على الارض السورية.أشار عبد الساتر خلال لقاء مع "دنيا الوطن"، أن روسيا هدفت من وراء هذا القرار، وضع حد لكل الاستهتار والنكران الاسرائيلي، بالاضافة الى انه يأتي في سياق بأن روسيا تمضي للأمام للاستقرار وتذهب باتجاه انهاء كل ما يجري في روسيا.وقال: "هذا القرار هو ردة فعل متوقعة من قبل روسيا، وذلك بعد ما جرى من قبل الاحتلال الاسرائيلي في سوريا".وفي السياق ذاته، أوضح عبد الساتر، أن قرار روسيا سيقرأ في السياق الاستراتيجي وليس في التكتيك، لافتا إلى أن منظومة (إس 300) من أحدث الصواريخ على مستوى السلاح الروسي، والتي وصلت الى ايران".ونوه إلى أنه عندما تمتلك سوريا منظومة (إس 300) فهذا يعني أن اسرائيل لم تعد قادرة على العربدة في الاجواء السورية او اللبنانية، حيث أن هذه المنظومة ستواجه الصواريخ الاسرائيلي بكل أريحية ودقة.وقال: "هل تسليم هذه المنظومة الى سوريا يعني أننا مقبلون على مرحلة أكثر تعقيدا في المنطقة، قياسا بما يجري من استهداف لايران او مواصلة الحرب على اليمن او الاعتداءات الاسرائيلية في فلسطين؟ ".وأضاف: "هذه المنظومة، هل ستكون في يد الجيش السوري، ام انها في الاراضي السورية وتحت مسؤولية القوات الروسية؟".ولفت المحلل السياسي، إلى ان الرئيس الروسية فلاديمير بوتين ماضٍ في قراره، مشيرا إلى أنه يعرف أن اسرائيل تذللت كثيرا، وأن روسيا اعطت اسرائيل الكثير من المساحة في روسيا منذ 2011 الى 2015، وبعد ذلك لم تحترم اسرائيل معاهدة عدم الاحتكاك في سوريا.وقال: "بوتين ينظر الى المسألة من شقين، الاول انه لا يريد ان يجازف او ينهي العلاقة مع اسرائيل، فهو يحتاج الى الاسرائيلي لكي يستفيد منه في العلاقة مع الامريكي، الثاني يريد ان يوجه رسالة شديدة اللهجة الى اسرائيل ومنها الى امريكا".الخبير العسكري اللبناني، أمين حطيط، أكد أن روسيا اتخذت هذا القرار منذ أسبوع، ويشكل رد حاسم ضد العنجهية والغطرسة الاسرائيلية وسيؤدي الى تغيير جذري للمشهد في المنطقة.