شاهد: ضعف الحالة الشرائية في قطاع غزة تُثقل كهل المواطنين

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



تشهد الحركة الشرائية في قطاع غزة حالة من الضعف والركود الإقتصادي نتيجة للظروف الإنسانية والإقتصادية التي يعيشها المواطنين في قطاع غزة.







"دنيا الوطن" التقت عدداً من المواطنين والتجار الذين عبروا عن استيائهم من ضعف القدرة الشرائية، مطالبين الجهات المسؤولة بوضع حلول مناسبة للخروج من الأزمات التي يعيشها القطاع المحاصر.







وأكد المواطنون والتجار على ضرورة التدخل السريع من تلك الجهات من أجل الخروح من تلك الحالة التي أثكلت كاهل المواطنين.







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