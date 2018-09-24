شؤون فلسطينية

"وزارة العمل" ومركز"الديمقراطية" يعقدان ورشة تدريبية لمفتشي العمل

"وزارة العمل" ومركز"الديمقراطية" يعقدان ورشة تدريبية لمفتشي العمل
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة العمل/ الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بالتعاون مع مركز "الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين"، اليوم، ورشة تدريبية لمفتشي العمل، والتي تستمر ليومين، وذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية التي تنفذها الإدارة، بهدف بناء وتعزيز قدرات ومهارات الاتصال والتواصل للمفتشين، وضمان التخطيط الجيد، إضافة إلى تعريفهم بقانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني. 

جاء ذلك بحضور، علي الصاوي مدير عام التفتيش وحماية العمل، ومأمون العودة مدير دائرة عمل الأحداث، وفاتن الكيلاني رئيس قسم عمل الأحداث، ونضال العزة رئيس قسم التفتيش، وغدير عودة رئيس شعبة التفتيش، وأماني داوود منسقة وحدة السلامة والصحة المهنية في مركز الديمقراطية، وعدد من مفتشي العمل من مختلف المحافظات، في فندق "الروكي"، في رام الله.

وأكد الصاوي على أهمية تعزيز مهارات المفتشين باعتباره عمل تراكمي يساهم في خدمة المواطنين والحفاظ على حياة العمال من خلال التفتيش الميداني على مختلف المؤسسات والمنشآت، منوها إلى أهمية أن يمتع المفتشون بشخصية قوية متمكنة، إضافة إلى أهمية بذل مجهود أكبر لتحقيق الهدف الرئيسي للإدارة بتقليل نسبة إصابات العمل من خلال تنفيذ قانون العمل الفلسطيني.

من جهتها، قدمت داوود تدريبا مكثفا للمفتشين، يشمل بناء المهارات، والتعريف بصفات المفتش، وتحديد أولويات المفتشين خلال جولاتهم الميدانية، إضافة إلى أهمية بناء خطة عمل أثناء عمليات التفتيش. 

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