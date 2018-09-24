شؤون فلسطينية

عريقات يدعو مجلس حقوق الانسان إلى نشر قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات

عريقات يدعو مجلس حقوق الانسان إلى نشر قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات عن إدانته الشديدة لتدشين قطار "تل أبيب – القدس" اليوم معتبره جزءاً لا يتجزأ من أجندة حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتحويل احتلالها إلى ضم.

وِأشار عريقات إلى أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تستخدم الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني، بما فيها وادي اللطرون وفي قريتي بيت إكسا وبيت سوريك، لصالحها كدولة احتلال.

وأكد عريقات أن هذا المشروع هو جزء من مجموعة مشاريع غير قانونية دفعت بها حكومة الاحتلال بما في ذلك في القدس المحتلة ومحيطها، وهو انتهاك إضافي لسلسلة الانتهاكات التاريخية الإسرائيلية المخالفة للقانون الإنساني الدولي ومواصلة حكومة الإحتلال العمل على إنهاء حدود عام 1967، مجدداً مطالبته للشركات الدولية بعدم المشاركة في مشاريع توطيد نظام الاستيطان الاستعماري والفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

وجدد عريقات نداءه إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لإطلاق ونشر قاعدة بيانات الشركات المشاركة في دعم الاحتلال والاستيطان وفقاً للقرار36/31 الذي تم تبنيه في 24 آذار 2016.

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