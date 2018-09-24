شؤون فلسطينية

ثوري فتح: المتساوقون مع ترامب والاحتلال بالهجوم على الرئيس عباس خارجون على القيم

ثوري فتح: المتساوقون مع ترامب والاحتلال بالهجوم على الرئيس عباس خارجون على القيم
رام الله - دنيا الوطن
أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح دعمه للرئيس محمود عباس والشرعية  الوطنية الفلسطينية  التي تمثلها (م.ت.ف) ودعا الى التجمع في الميادين الرئيسة للمدن بالتزامن مع خطاب الرئيس على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس القادم .

 ودعا ثوري فتح الى تكثيف الاعتصام في الخان الأحمر لمنع جيش الاحتلال الاسرائيلي من هدمه وتشريد سكان القرية ، والى ابداعات ميدانية في اطار المقاومة الشعبية .

وطالب الثوري بيان صدر عن امانة السر اليوم الاثنين بتعرية الخارجين على الصف الوطني  وطالب حماس بالكف عن التساوق مع حملات ادارة ترامب وحكومة الاحتلال الاسرائيلي في الهجوم على رمز الشرعية الرئيس محمود عباس ووصفت ذلك بالخروج على القيم الوطنية

وفيما يلي نص البيان الصادر عن امانة سر المجلس الثوري :

يا جماهير شعبنا الفلسطيني في كل الساحات ، اننا ونحن نواجه تحديا وجوديا مفروضا على شعبنا ، ومحاولات تصفية قضيتنا الوطنية وكذلك العدوان الأمريكي الفظ ، والاحتلال والاستعمار الاستيطاني  الاسرائيلي على ارض وطننا فلسطين ، فان المجلس الثوري لحركة فتح وأطرها  وكوادرها تؤكد وقوفها بصلابة في المقدمة مع الكل الوطني  وتجدد الإصرار على الصمود والمقاومة والانتصار لحقوق شعبنا بانجاز الاستقلال الوطني بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران  من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه وتجسيد السيادة وتحقيق حق العودة للاجئين .

نؤكد في خضم هذه المواجهة وقوفنا جميعاً صفاً واحداً لدعم الشرعية الوطنية الفلسطينية التي تجسدها  منظمة التحرير الفلسطينيه الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا ودعم الرئيس محمود عباس رأس الشرعيه ، المحافظ على ثوابت وحقوق شعبنا في رسالته الهامه الجامعه للعالم وخطابه امام الجمعيه العامه للامم المتحده يوم الخميس القادم 27/9/2018

ونطالب الكل الفلسطيني وحيثما تواجد أبناء شعبنا بالتواجد بالساحات العامة في المحافظات الشماليه والجنوبيه وفي الشتات كرساله دعم للرئيس وهو يمثل الشرعيه  الفلسطينيه في الأمم المتحده ، وندعو أبناء شعبنا لتوسيع دائرة الاعتصام في الخان الأحمر لدعم صمود أبناء قرية الخان الأحمر لمنع سلطات الاحتلال من التمادي في سياسة واجراءات التطهير العرقي.

يا جماهير شعبنا المناضل ..ندعوكم ليكون الخميس القادم  يوماً  لتكريس حق شرعية شعبنا على أرضه بالتزامن مع خطاب الرئيس ابو مازن .ويؤكد المجلس الثوري لشعبنا اولاً وللعالم انه لا دوله في غزه ولا دوله بدون غزه ، وأن على حماس الادراك بأن تساوقها مع حكومة الاحتلال والإدارة الامريكيه  وهجومها على راس الشرعيه الفلسطينيه الأخ الرئيس أبو مازن بأسلوب خارج على الاخلاق والقيم  الوطنيه  لن يعطيها الشرعيه في ساحه العمل الوطني الفلسطيني لانها ستجد معزولة عن الصف الوطني الذي لا تؤمن به حماس اصلاً .

ان المجلس الثوري لحركة فتح يهيب بجماهير شعبنا وقواه وتنظيماته  توحيد الجهود والصفوف لتفويت الفرصه على الصفقات المشبوهه والباحثالتي يبحث اصحابها عن شريك فلسطيني  من خارج الاجماع الوطني لتمرير مشاريع تصفيه القضية وحقوقنا الثابته غير القابله للتصرف .

ان الحفاظ على وحده شعبنا ووحدة  ترابنا الوطني وحماية مشروعنا وقائدة نضالنا الوطني (م.ت.ف) واجب  لايخضع للمجاملات والعلاقات العامه ، وهنا وجب علينا جمعياً العمل على تعريه كل الخارجين على الاجماع الوطني الذين يخدمون الاحتلال ويعملون لصالح قوى اقليميه على حساب قضيتنا الوطنية ومصالح شعبنا العليا .

ان المجلس الثوري ليؤكد على دور المقاومه الشعبيه وتوسيع دائرتها وابداع الوسائل الميدانية للمقاومه الشعبيه ، لتكون نهجاً نضالياً  للتصدي لسياسات وجرائم حكومة الاحتلال العنصريه و المستوطنين المجرمين .

 ان المجلس الثوري يعاهد شعبنا على بقاء فتح في خندق التصدي للمؤامرات ، وتجسيد التلاحم معه في كل المواقع، وسلاحنا الإرادة والايمان بالحق الثابت الذي لن نفرط فيه ابدا ، والمضي معا حتى تحقيق الانتصار بقيام دوله فلسطينية مستقله كاملة السياده وعاصمتها القدس الشريف .

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